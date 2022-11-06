Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo’nun yeni amiral gemisi serisi X90 yakında tanıtılacak. Günler geçtikçe cihazlar hakkında çeşitli iddialar türemeye devam ediyor. Seri içinde birçok iddialı ürünler var. Kasım – Aralık aylarında kullanıcıları ile buluşmasını beklediğimiz cihazların işlemci modelleri çoğu kişi tarafından merak edilmekte. Serinin içindeki V2227A model numaralı Vivo X90 Pro+ cihazı, Çin’in 3C web sitesinden sertifika aldı. Listeleme, 80W’a kadar hızlı şarj desteğine işaret ediyor. Telefon 5G bağlantısı başta olmak üzere diğer bazı teknik özellikleri de sertifikada görüntülendi. Vivo’nun yakında X90 serisini tanıtması bekleniyor. Raporlar, şirketin yaklaşan seriyi bu yılın sonuna kadar piyasaya süreceğini gösteriyor. Resmi bir açıklama çok yakında gelecektir. Gelen sertifika ile beraber cihazın özellikleri daha çok netleşti. Gelin ayrıntılara hep beraber göz atalım.

Vivo X90 Pro+ Cihazının Muhtemel Teknik Özellikleri

Yakın tarihli bir TechGoing raporu, yaklaşmakta olan Vivo X90 Pro+’nın tüm özelliklerini ortaya koydu. Yayına göre, telefon 6,78 inç Samsung yapımı AMOLED bir ekrana sahip olacak. Ekran, 2K çözünürlüğü, 120Hz yenileme hızını ve 1440Hz yüksek frekanslı karartmayı destekleyecek. Vivo X90 Pro+ yaklaşmakta olan Snapdragon 8 Gen 2 ile çalışacak. Raporda cihazın Dimensity yonga setine sahip bir varyantının olmayacağı belirtiliyor. Serideki diğer iki akıllı telefonun (X90 ve X90 Pro) ise Dimensity 9200 işlemci ile donatılacak.

Fotoğrafçılık için akıllı telefon, 50 megapiksel Sony IMX989V 1 inç ana kamera içeren dörtlü bir kurulumuna sahip olacak. Modül içinde 48 megapiksel Sony IMX598 ultra geniş kamera, 50 megapiksel Sony IMX578 portre lensi ve OmniVision OV64A periskop zoom ünitesi ana kameraya destek olacak. Vivo X90 Pro+’nın LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama ile geleceği söyleniyor. Cihazın 12 GB RAM ve 512GB’a kadar depolama alanına sahip olması bekleniyor. Cihaz, 80W hızlı şarjı destekleyen 4.700 mAh değerinde bir pil ile gelecek.

Vivo X90, İşlemcisi ile İddialı Geliyor

Serideki ana cihaz da ultra model kadar iddialı. Vivo X90, MediaTek’in yaklaşmakta olan amiral gemisi işlemcisini kullanacak. Tayvanlı firma Dimensity 9200’ü önümüzdeki ay piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Sızıntılara göre, işlemci Snapdragon 8 Gen 2’yi her yönüyle taklit etmeyecek ve belki de bazı alanlarda Qualcomm’un yonga setinden daha iyi performans sunacak . Ürün, yeni bir Cortex-X3 çekirdeği ve Immortalis G715 GPU barındırıyor. Bu işlemci üreticiler için Snapdragon 8 Gen 2’den daha ucuz bir seçenek olabilir. Tabii ki bu durum 9200’ü daha fazla cihazda görmemize olanak sağlayabilir.

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