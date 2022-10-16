Çin merkezli birinci kademe akıllı telefon üreticileri yeni amiral gemisi telefonlarını piyasaya sürmek için hızlarını artırdı. Vivo da bu üreticilerden biri. Şirket altı ay önce Vivo X80 serisi modellerini piyasaya sürdü. Seri Pro ve ana model olmak üzere iki varyant içeriyordu. Pro model daha önce çok alışık olmadığımız iki işlemci seçeneği ile gelmişti. Bunlar Snapdragon 8 Gen 1 ve Dimensity 9000 yonga setleriydi. Her iki model de kullanıcılara en iyi performansı sağlayabiliyordu. Ancak, yakında eski bir model haline gelecek olan X80 görevini halefine devretmeye hazırlanıyor. Son zamanlarda, çeşitli kaynaklardan, yakında çıkacak Vivo X90 serisinin satış noktalarını ve model çeşitliliğini öğrendik.

Vivo X90, Çift Çip Stratejisini Sürdürecek

VIVO X90 serisi üç model içerecek – orijinal varyant, PRO varyant ve PRO+. Şirketin önceki X80 serisinin tasarım tarzını devam ettirmeleri bekleniyor. Ayrıca modellerin Dimensity 9000+ ve Snapdragon 8 Gen 2 olmak üzere iki farklı yonga seti ile gelmesi muhtemel. Birinci yonganın AnTuTu ve Master Lu kıyaslamalarında Snapdragon 8+ Gen 1’i geride bıraktığını da belirtmekte fayda var.

Vivo X90 Pro+ Cihazının Beklenen Özellikleri

Çoğu kaynakta belirtildiği gibi telefonun ön yüzü kavisli kenarlara sahip bir AMOLED panele ve merkezi olarak konumlandırılmış bir kamera deliğine sahip olacak. Arka tasarıma gelecek olursak yeni canavar, daire şeklinde bir arka kamera modülü ile gelecek. Fotoğrafçılık konusunda iddialı geleceği düşünülen serinin en iyisi, arka kasasında adeta profesyonel bir kamera düzeneği taşıyor. Üst kısımda, yanında bir LED flaş bulunan dörtlü kamera daire modül içinde yer alıyor.. ZEISS markası da sol üst köşede kendini gösteriyor. X90 Pro+’nın en önemli özelliklerinden biri, muhtemelen ultra geniş bir snapper ve 5x optik zoom özellikli 64 megapiksel telefoto kamera eşliğinde 1 inçlik bir kamera sensörüyle donatılmış olması olacak. Optimize edilmiş bir fotoğrafçılık deneyimi için cihaz Vivo V2 ISP özelliğine de sahip olacak. Sadece performans olarak değil tasarım açısından da beğenileri toplayacağını beklediğimiz cihazın şekilli kamera modülünü barındıran kısmı koyu ve parlak bir yüzeye sahipken, geri kalanında mat bir tasarım mevcut.

Vivo X90 Serisi Kasım Ayında Çıkabilir

Bazı sızıntılara göre, telefon Kasım ayı gibi mağazalarda yerini alacak. Bu, Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2’yi daha önce duyuracağını iddia eden önceki haberleri doğrular nitelikte. Vivo tasarladığı telefonları duyurup diğer üreticiler gibi Bahar Şenliği’ne hazırlanacak.

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