Yeni bir rapora göre, birçok kişi tarafından beklenen Vivo X90 serisi akıllı telefonların lansman tarihi yakında açıklanacak. Tanıtım stratejisinin selefi ile aynı olacağını düşünüyoruz. Hatırlatmak gerekirse, X80 serisi, standart X80 ve X80 Pro akıllı telefonlardan oluşuyordu. Yeni seri ekstra bir model daha içerebilir. Özellikle, Vivo X serisi benzersiz bir kamera performansı sunmasıyla biliniyordu. Yeni canavarında bu konuda zirveye oynaması muhtemel gözüküyor.

Şirket, X90 Serisi Hakkında Sessizliğini Koruyor

Birçok platformda Vivo’nun yakında X90 serisini tanıtmaya hazırlandığı konuşuluyor. Ancak şirket, X80 serisinin halefini piyasaya sürme planı konusunda hala sessizliğini koruyor. Resmi bir açıklama olmasa da yaz aylarından beridir cihaz birçok spekülasyona konu oldu. Tanıtım için vakit azalırken Vivo, Vivo X90 serisinin lansman detaylarını yakında açıklayabilir. Şirket bu hafta , resmi Weibo hesabında yaklaşan görüntüleme stratejisi konferansı için bir etkinlik davetiyesi paylaştı.

Vivo X90 Serisinin Lansmanı Ne Zaman Olacak ?

Bazı kaynaklar Vivo X90’ın Kasım ayında raflardaki yerini alacağını iddia ediyor. Buna karşın, Assen gibi bazı yazarlar X90 serisinin Aralık ayında geleceğini belirtiyor. Öte yandan etkinlik davetiyesi Firma 24 Ekim’de Görüntüleme Stratejisi Konferansına ev sahipliği yapacak. Vivo etkinlikte Vivo V2 olarak adlandırılan yeni görüntüleme çipini sergileyecek. Kim bilir ? Belki de şirket yeni serisi hakkında kullanıcılara önemli bilgiler sunabilir.

Vivo X90 Pro Cihazının Muhtemel Özellikleri

Çoğu kaynakta belirtildiği gibi telefonun ön yüzü kavisli kenarlara sahip bir AMOLED panele ve merkezi olarak konumlandırılmış bir kamera deliğine sahip olacak. Arka tasarıma gelecek olursak yeni canavar, daire şeklinde bir arka kamera modülü ile gelecek. Fotoğrafçılık konusunda iddialı geleceği düşünülen serinin en iyisi, arka kasasında adeta profesyonel bir kamera düzeneği taşıyor. Üst kısımda, yanında bir LED flaş bulunan dörtlü kamera daire modül içinde yer alıyor.. ZEISS markası da sol üst köşede kendini gösteriyor. X90 Pro+’nın en önemli özelliklerinden biri, muhtemelen ultra geniş bir snapper ve 5x optik zoom özellikli 64 megapiksel telefoto kamera eşliğinde 1 inçlik bir kamera sensörüyle donatılmış olması olacak. Optimize edilmiş bir fotoğrafçılık deneyimi için cihaz Vivo V2 ISP özelliğine de sahip olacak. Sadece performans olarak değil tasarım açısından da beğenileri toplayacağını beklediğimiz cihazın şekilli kamera modülünü barındıran kısmı koyu ve parlak bir yüzeye sahipken, geri kalanında mat bir tasarım mevcut.

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