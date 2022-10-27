Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo’nun yeni amiral gemisi serisi X90 yakında tanıtılacak. Günler geçtikçe cihazlar hakkında çeşitli iddialar türemeye devam ediyor. Seri içinde birçok iddialı ürünler var. Kasım – Aralık aylarında kullanıcıları ile buluşmasını beklediğimiz cihazların işlemci modelleri çoğu kişi tarafından merak edilmekte. Bununla beraber çift çiplerle gelmesini beklediğimiz cihazlar, piyasadaki iddialı yonga setlerinin bir çoğunu deneyimlememize yardımcı olacak.

Yeni akıllı telefon serisi Kasım veya Aralık ayında piyasaya sürülecek ve serinin en güçlü modeli Vivo X90 Pro+, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi sayesinde 2023 senesinin amiral gemilerinden biri olacak . Vivo X90 Pro’nun ise Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setini getireceğini varsayıyoruz. Bunlara ek olarak şirket ana model için bile çok iddialı çipler kullanacak. Cihaz, MediaTek Dimensity 9200 çipini taşıyan ilk telefon olmasa da ilklerden biri olacak.

Vivo X90, İşlemcisi ile İddialı Geliyor

Vivo X90, MediaTek’in yaklaşmakta olan amiral gemisi işlemcisini kullanacak. Tayvanlı firma Dimensity 9200’ü önümüzdeki ay piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Sızıntılara göre, işlemci Snapdragon 8 Gen 2’yi her yönüyle taklit etmeyecek ve belki de bazı alanlarda Qualcomm’un yonga setinden daha iyi performans sunacak . Ürün, yeni bir Cortex-X3 çekirdeği ve Immortalis G715 GPU barındırıyor. Bu işlemci üreticiler için Snapdragon 8 Gen 2’den daha ucuz bir seçenek olabilir. Tabii ki bu durum 9200’ü daha fazla cihazda görmemize olanak sağlayabilir.

Vivo X90 Pro Cihazının Muhtemel Özellikleri

Çoğu kaynakta belirtildiği gibi telefonun ön yüzü kavisli kenarlara sahip bir AMOLED panele ve merkezi olarak konumlandırılmış bir kamera deliğine sahip olacak. Arka tasarıma gelecek olursak yeni canavar, daire şeklinde bir arka kamera modülü ile gelecek. Fotoğrafçılık konusunda iddialı geleceği düşünülen serinin en iyisi, arka kasasında adeta profesyonel bir kamera düzeneği taşıyor. Üst kısımda, yanında bir LED flaş bulunan dörtlü kamera daire modül içinde yer alıyor.. ZEISS markası da sol üst köşede kendini gösteriyor. X90 Pro+’nın en önemli özelliklerinden biri, muhtemelen ultra geniş bir snapper ve 5x optik zoom özellikli 64 megapiksel telefoto kamera eşliğinde 1 inçlik bir kamera sensörüyle donatılmış olması olacak. Optimize edilmiş bir fotoğrafçılık deneyimi için cihaz Vivo V2 ISP özelliğine de sahip olacak. Sadece performans olarak değil tasarım açısından da beğenileri toplayacağını beklediğimiz cihazın şekilli kamera modülünü barındıran kısmı koyu ve parlak bir yüzeye sahipken, geri kalanında mat bir tasarım mevcut.

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