Söylentilerin ardından, yaklaşmakta olan vivo X90 Pro+’nın ilk canlı görüntüsü ortaya çıktı. Bu görüntüde telefonun deri arka yüzü, metal bir şerit üzerindeki ZEISS markası görülüyor. Periskop telefoto kamera da dahil olmak üzere dörtlü arka kameraları gösteriyor. Sızıntı yapan Ice Universe, telefonun yukarıda görebileceğiniz yakın çekim bir görüntüsünü yayınladı.

Telefonun Snapdragon 8 Gen2 işlemci ile geleceği ve X90’ın Dimensity 9200 işlemci tarafından desteklenebileceğini zaten biliniyor. Söylentilere göre telefon Sony IMX989 sensöre sahip olacak ve 100x’e kadar yakınlaştırmayı destekleyecek.

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vivo kısa süre önce X90 serisindeki kamera yükseltmelerini detaylandırmıştı. Telefonun ışığa duyarlı yeteneğinin 1/1,3 inç Samsung ISOCELL GNV’den %77 daha iyi olacağını ve sensör boyutunun 1 inç olacağını söyledi. Ayrıca telefonun Süper algılama portre sistemi ile geleceğini ve vivo ile Zeiss’in yeni bir 50mm portre lensi inşa ettiğini söyledi.

Telefoto açısından, vivo’nun yeni nesil amiral gemisi, çekim çözünürlüğünü %64’e kadar artıran 5x’in üzerinde yakınlaştırma özelliğine sahip lenslere sahip olacak. Yeni “Sky Night View System”, görüntü hassasiyetini %100 artırmak için kendi geliştirdiği bir AI algoritması ve geliştirilmiş bir lens sensörü kullanıyor ve 102400’e kadar ISO’yu destekleyerek tripod veya sabitleyici olmadan uzun pozlamalara izin veriyor. Ve kullanıcılar artık el cihazlarıyla yıldızlı gökyüzünü yakalayabiliyor.