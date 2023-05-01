Vivo, X90 için OriginOS 3’ün en son sürüm güncellemesini yayınlıyor. “PD2241C_A_13.0.16.31.W10.V000L1” sürüm numarasına sahip güncelleme, öncelikle kamera kararlılığını ve doğruluğunu optimize etmeye, ağ kararlılığını iyileştirmeye ve uygulama performansını artırmaya odaklanıyor. Geçtiğimiz Kasım ayında Çin’de piyasaya sürülen Vivo X90, kısa bir süre önce Hindistan’da tanıtıldı.

Kamera geliştirmeleri arasında gelişmiş performans ve kararlılığın yanı sıra arka flaşlı portre çekimi için ışık kaynağı algılamada daha iyi doğruluk ve tutarlılık yer alıyor.

Ağ optimizasyonu açısından, güncelleme 5G ağ kararlılığını geliştirerek daha hızlı ve daha güvenilir bağlantı sağlıyor. Bazı üçüncü taraf uygulamaların uyumluluğu da optimize edilirken, eller serbest modunun sesli aramalar sırasında otomatik olarak kulaklık moduna geçmesi sorunu da çözüldü.

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Ayrıca, bu sorun giderildiği için kullanıcılar artık eksik arama kayıtları konusunda endişelenmek zorunda kalmayacak. Güncelleme ayrıca, üçüncü taraf uygulamasının küçük pencere durumundaki bazı işlevleri ve ekran parlaklığı ayarlama algoritmasını kullanırken kararlılığı ve akıcılığı optimize etti. Ayrıca, güncelleme sistem performansını, kararlılığını ve akıcılığını geliştirirken, bir uygulamayı açarken bazı senaryolarda küçük pencerelerin anormal şekilde görüntülenmesi sorununu da düzeltti.

Güncellemedeki yenilikler:

Optimize edilmiş kamera performansı ve geliştirilmiş kamera kararlılığı

Arka flaşlı portre çekimi için ışık kaynağı algılamanın doğruluğu ve tutarlılığı optimize edilerek çekim deneyimi iyileştirildi.

Optimize edilmiş ve geliştirilmiş 5G ağ kararlılığı

Bazı üçüncü parti uygulamaların uyumluluğu optimize edildi

Sesli aramalar sırasında eller serbest modunun otomatik olarak kulaklık moduna geçmesine neden olan sorun giderildi

Zaman zaman ortaya çıkan eksik arama kayıtları sorunu düzeltildi

Üçüncü taraf uygulamaların küçük pencere durumundaki bazı işlevleri kullanırken kararlılık ve akıcılık optimize edildi

Ekran parlaklığı ayarlama tepkisini daha zamanında yapmak için optimize edilmiş ekran parlaklığı ayarlama algoritması

Kararlılığı ve akıcılığı artırmak için optimize edilmiş sistem performansı

Bir uygulama açılırken bazı senaryolarda küçük pencerelerin anormal şekilde görüntülenmesine neden olan sorun düzeltildi