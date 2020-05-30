Vivo X50 serisine amiral gemisi yeni bir cihaz ekleniyor!

Vivo firmasının çok yakında çıkacak serisi X50 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Serinin amiral gemisi cihazı Pro+ modelinin teknik özellikleri belli oldu.

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Vivo X50 Pro+ teknik özellikleri ortaya çıktı!

1 Haziran tarihinde tanıtılması beklenen Vivo X50 serisi çıkışına yakın yeni detaylar sunmaya devam ediyor. Elde edilen bilgilere göre seride bir adet amiral gemisi cihaz da olacak. Serinin amiral gemisi modeli olan X50 Pro+ adını alacakken cihazın teknik özellikleri sızdırıldı. Cihazın tanıtım afişinin sızdırılması ile birlikte teknik özellikler de ortaya çıktı. Amiral gemisi olarak bizleri karşılayan cihaz güçlü bir donanıma sahip olacak görünüşe göre. Gücünü bu yıl çıkan amiral gemileri gibi Snapdragon 865 işlemcisinden alacak cihaz, 8 GB RAM ve 256 GB depolama seçenekleri ile bizleri karşılıyor. 6.56 inç boyutunda ekrana sahip olacak cihaz, 120 Hz ekran yenileme hızına ve HDR 10+ destekli OLED ekrana sahip olacak.

Kamera kısmında da diğer modellere göre daha üstün olacağı kesinleşen cihazın, arka tarafta dört adet kamerası bulunmakta. Bu kameralar ise sırasıyla, 50 MP ana kamera, 8 MP telefoto , 13 MP portre ve 8 MP ultra geniş açılı kamera olarak belirlenmiş. Cihazın tasarım olarak diğer iki model ile neredeyse aynı olacağı konuşulurken, delikli ekran teknolojisine sahip olması beklenen X50 Pro+ modelinin bir adet 32 MP değerinde ön kamerası olacak. 4315 mAh batarya kapasitesi ile piyasaya çıkacağı kesinleşen cihaz bizleri Android 10 ile karşılamakta. Arıca akıllı telefonun 44W hızlı şarj desteği sunacağı da öğrenildi. Herhangi bir fiyat bilgisi ortaya çıkmaz iken, daha önce X50 Pro için ortaya atılan 560 dolarlık etiketten pahalı olacağını söyleyebiliriz Pro+ için