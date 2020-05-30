Facebook Venue canlı etkinlik uygulaması yayınlandı!

Facebook bünyesi altında bulunan Yeni Ürün Deneme (NPE) ekibi, canlı etkinliklere odaklanan Venue adında yeni bir uygulama geliştirdi. Bu uygulama sayesinde hayranların canlı spor etkinlikleri sırasında yorumcularla etkileşim kurabilecek.

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Facebook Venue, canlı etkinliklerde interaktif bir “ikinci ekran” deneyimi sunmayı amaçlıyor. Uygulama, o sırada devam eden ve başka mecralarda izlenen canlı etkinliklerle ilgili olarak gazeteciler, mevcut veya eski sporcular ve ünlü analistler gibi tanınmış kişiler yorumcu olarak katılabilecek. Ek olarak, bazı sosyal medya fenomenleri de etkinlikler sırasında kullanıcılarla etkileşim halinde olabilecek.

Facebook’un paylaştığı yazıda: “Canlı yayınlar milyonlarca insanın aynı anda içerik tüketmesi için nadir bir fırsat sunuyor. Geniş eşzamanlı görüntüleme sağlanmasına rağmen, canlı yayınlar hala çoğunlukla yalnızca görüntüleme deneyimidir. Tutkulu hayranlar sürekli olarak en sevdikleri etkinlikler etrafında diğer hayranlarla ve uzmanlarla iletişim kurmanın daha iyi yollarını arıyorlar. Facebook Venue, hayranlarla canlı spor etkinlikleri arasında köprü görevi görerek hayranların en sevdikleri etkinliklerin önemli anlarına odaklanan etkileşimli bir ikinci ekran deneyimi sunmayı amaçlıyor.” ifadelerine yer verildi.

İlk olarak bir NASCAR etkinliğinde kullanılacak olan Facebook Venue pazar günü yapılacak olan Food City 500 etkinliğiyle başlayacak. Yeni uygulamanın ilk ev sahipliğini ise FOX Sports NASCAR muhabiri Alana Cavana ve NASCAR sürücüsü Landon Cassil yapacak.

Söz konusu uygulama şimdilik sadece ABD‘de kullanılabilir durumda. Facebook Venue’nun başka ülkelere ne zaman sunulacağı konusunda bir ayrıntı henüz mevcut değil. Ancak uygulamanın başarılı olması halinde diğer ülkeler için de kısa bir sürede kullanıma açılması bekleniyor.