Vivo X50 ailesi tanıtıldı!

Vivo, gimbal tarzı kameraya sahip olan ve merakla beklenen X50 ailesini duyurdu. Akıllı telefon pazarının merakla beklediği X50 serisi, üç farklı modelden oluşuyor.

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Vivo’nun X50, X50 Pro ve X50 Pro Plus adını taşıyan yeni telefonların hepsi üst sınıf kamera özellikleri ile öne çıkıyor. Yeni telefonlar, Qualcomm’un Snapdragon 865 ve 765G işlemcileri tarafından destekleniyor. Vivo X50 ve X50 Pro, orta-üst seviye telefon segmentinde konumlanırken, Vivo X50 Pro Plus ise amiral gemisi bir model olarak karşımıza çıkıyor.

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Vivo X50 özellikleri

Ekran: 6,56 inç FHD+ AMOLED (90Hz yenileme hızı)

Batarya: 4.200mAh (33W hızlı şarj desteği)

Ön Kamera: 32 MP

Arka Kamera: 48 MP + 13 MP + 8 MP + 8 MP

RAM: 8 GB

Depolama: 128 / 256 GB

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS, BDS, USB Type-C

Vivo X50 Pro özellikleri

Ekran: 6,56 inç FHD+ AMOLED (90Hz yenileme hızı, HDR10+)

Batarya: 4.315mAh (33W hızlı şarj desteği)

Ön Kamera: 32 MP

Arka Kamera: 48 MP + 13 MP + 8 MP + 8 MP

RAM: 8 GB

Depolama: 128 / 256 GB

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS, BDS, USB Type-C

Gimbal sistemi, günümüzdeki standart optik görüntü sabitleme (OIS) sistemlerine kıyasla dönme açısı ve titreme önleme alanını önemli ölçüde genişletiyor. Vivo’dan verilen bilgiye göre, hareketli netleştirme algoritmasının ve sürekli odak takibi özelliğinin birleşimi sayesinde telefonlarla geceleri bile yüksek kaliteli fotoğraflar ve videolar çekilebilecek. Ancak söz konusu özellik serinin amiral gemisi olan X50 Pro Plus modelinde ve X50 Pro’da yer alırken X50 modelinde yer almıyor.

Vivo X50 Pro Plus özellikleri

Ekran: 6,56 inç FHD+ AMOLED (120Hz yenileme hızı, HDR10+)

Batarya: 4.315mAh (44W hızlı şarj desteği)

Ön Kamera: 32 MP

Arka Kamera: 50 MP + 13 MP + 8 MP + 8 MP

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS, BDS, USB Type-C

5G destekli akıllı telefonlar, ilk olarak Çin pazarında satışa çıkarılacak. X50, 6 Haziran tarihinde, X50 Pro modeli 12 Haziran itibarıyla raflardaki yerini alacak. X50 Pro Plus için ise Temmuz ayını beklemek gerekecek.