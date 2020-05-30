LG Velvet, Haziran ayında Avrupa’da

LG, geçtiğimiz günlerde duyurduğu Velvet modelini Avrupa’ya getirmeye hazırlanıyor. Güney Kore’de tanıtılan akıllı telefon, şirketi eski günlerine getirmeye çalışacak.

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Güney Koreli teknoloji devi, bir süredir merakla beklenen ve G serisinin yerini alacak olan yeni akıllı telefon modeli Velvet’i duyurmuştu. LG Velvet gücünü 7nm fabrikasyon süreci sonucunda geliştirilen Qualcomm Snapdragon 765G yonga setinden alıyor. 8GB LPDDR4x RAM ve 128GB UFS 2.1 depolama alanı telefon, ekran altı parmak izi okuyucu ve IP68/MIL-STD 810G dayanıklılık sertifikalarına sahip.

LG’nin resmi İtalya internet sitesine göre Velvet, Haziran 2020’de Avrupa topraklarına ayak basacak. Sunset, Aurora White, Aurora Gray, Aurora Green renkleri ile gelen telefonun yaklaşık 734 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak. Söz konusu telefon Avrupa pazarına girdikten kısa bir süre sonra ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor.

LG Velvet modelinin teknik özellikleri