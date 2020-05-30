Akıllı Telefonlar
LG Velvet, Haziran ayında Avrupa’da
LG, geçtiğimiz günlerde duyurduğu Velvet modelini Avrupa’ya getirmeye hazırlanıyor. Güney Kore’de tanıtılan akıllı telefon, şirketi eski günlerine getirmeye çalışacak.
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Güney Koreli teknoloji devi, bir süredir merakla beklenen ve G serisinin yerini alacak olan yeni akıllı telefon modeli Velvet’i duyurmuştu. LG Velvet gücünü 7nm fabrikasyon süreci sonucunda geliştirilen Qualcomm Snapdragon 765G yonga setinden alıyor. 8GB LPDDR4x RAM ve 128GB UFS 2.1 depolama alanı telefon, ekran altı parmak izi okuyucu ve IP68/MIL-STD 810G dayanıklılık sertifikalarına sahip.
LG’nin resmi İtalya internet sitesine göre Velvet, Haziran 2020’de Avrupa topraklarına ayak basacak. Sunset, Aurora White, Aurora Gray, Aurora Green renkleri ile gelen telefonun yaklaşık 734 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak. Söz konusu telefon Avrupa pazarına girdikten kısa bir süre sonra ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor.
LG Velvet modelinin teknik özellikleri
- Boyut: 6.8 inç büyüklüğünde 2340 × 1080 çözünürlüğünde OLED ekran
- İşlemci: Snapdragon 765G 7nm EUV Yonga seti Octa Core (1 x 2.4GHz + 1 x 2.2GHz + 6 x 1.8GHz Kryo 475 CPU)
- Adreno 620 GPU
- RAM: 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB dahili depolama birimi (microSD ile 1 TB’a kadar hafıza arttırım imkanı)
- İşletim Sistemi: Android 10 işletim sistemi
- Arka Kamera: 48 Megapiksel + 8 Megapiksel ultra geniş açılı lens + 5 Megapiksel derinlik sensörü
- Ön Kamera: 16 Megapiksel ön kamera
- Parmak izi: Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu
- Bağlantı: 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C
- Batarya: 27w wireless şarj desteki 4.300 mAh kapasiteli batarya
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Note 20, 4.300 mAh kapasiteli batarya ile gelebilir!
Samsung Galaxy Note 20+ modelinin 4,500 mAh batarya ile geleceğinin ortaya çıkmasının ardından, gözler Note 20 modeline çevirildi. Daha önce 4.000 mAh kapasiteli bataryaya sahip olacağı söylenen modelde, 4.300 mAh kapasiteli bir batarya yer alacak gibi görünüyor.
Çin’in 3C sertifikalarını araştıran bazı geliştiriciler Galaxy Note 20 modelinde kullanılacak olan bataryanın seri numarasına ulaştı. Araştırmalar sonucu EB-BN980ABY seri numaralı bataryanın 4.300 mAh kapasiteli olduğu anlaşıldı. Yakın gelecekte kullanacağımız 5G teknolojisini destekleyen Galaxy Note 20 ailesinin olabildiğince büyük piller ile gelmesi sevindirici. Zira cihazın bünyesinde bulunan onlarca özellik, 6,7 inç boyutlu ekran ve 5G’yi düşündüğümüzde Note 20 büyük bir bataryaya ihtiyaç duyacak. Tabii ki söz konusu bataryanın ne kadar hızlı şarj edilebildiği de önemli. Ulaşan sızıntı bilgilere göre model, rakip cihazlara göre pek de hızlı olmayan 25W gücünde hızlı şarjı destekleyecek. Bunlara ek olarak cihazda ters ve kablosuz şarj özellikleri de yer alacak.
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Ayrıca, serinin her iki modelinin 120 Hz yenileme hızını destekleyen ekranlara sahip olması da beklenenler arasında, fakat bu özelliğin bölgelere göre değişkenlik gösterebileceği de söyleniyor. Ağustos Ayı’nda tanıtılması beklenen modellere satıldıkları bölgeye göre Exynos 992 veya Snapdragon 865 yonga setleri güç verecek. Note 20 ailesinde 16 GB’a kadar RAM seçeneği sunulacağı da söyleniyor.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8 Pro modellerindeki Photochrome özelliği kaldırılıyor!
OnePlus firmasının amiral gemisi 8 Pro, yeni güncelleme ile birlikte artık Photochrome özelliğine geçici olarak sahip olamayacak.
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Photochrome moduna geçici olarak elveda!
OnePlus, geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü cihazı 8 Pro için yeni bir güncelleme yayınladı. Oxygen OS 10.5.9.IN11AA koduyla yayınlanan güncelleme tek bir değişiklik içeriyor. O da kamera uygulamasındaki Photochrome özelliğinin kaldırılması. X-Ray gibi kullanılabilen özellik sayesinde cisimlerin alt katmanlarında yer alan objelerin görüntülenmesi sağlanıyor. Kızıl ötesi kameralar kullanılarak yapılan bu özellik şu an için OnePlus firmasının aldığı kararla kaldırıldı. Bu kararın geçici olduğunu güncelleme notlarında yer alan yazı ile açıklayan firma, özelliğin haziran ayı içerisinde tekrar getirileceğini de belirtmeyi ihmal etmedi.
Normal şartlar altında sadece Çin sınırları içerisinde yapılması düşünülen hamle, dünya geneline yayıldı. Böylece dünya genelindeki tüm OnePlus 8 Pro cihazları bu özellikten belli bir süre de olsa mahrum olacaklar. Güvenlik ve kullanıcı gizliliği gibi sebeplerin bu kararda etkili olduğu düşünülürken, firma gelişmeler karşısında daha detaylı bilgi sunmaktan kaçındı. Akıllı telefon dünyası için ilginç bir yenilik olarak karşımıza çıkan Photochrome özelliği bakalım ilerleyen zamanlarda yaygınlaşacak mı bekleyip göreceğiz. Acaba OnePlus bu özelliği söylediği gibi haziran ayı içerisinde aktif edebilecek mi merakla bekliyor olacağız. Ülkemiz sınırları içerisinde de satışı başlayan OnePlus 8 serisine resmi kanallar yoluyla garantili bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Huawei Nova Lite 3+ modeli duyuruldu!
Huawei, yeni bütçe dostu Nova Lite 3+ modelini tanıttı. ABD hükumeti tarafından yaşanılan kısıtlamaya rağmen Google servislerini desteklenen yeni akıllı telefon, P Smart 2020 modeline oldukça benziyor.
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Huawei’in yeni modeli ön taraftan bakıldığında damla çentik tasarım ile selfie çekimleri ve görüntülü konuşmalar için 8 megapiksellik bir ön kamera bulunuyor. Arka tarafında ise dikey olarak konumlandırılmış 13MP birincil kamera ve 2MP derinlik sensöründen oluşan ikili kamera kurulumu bulunuyor. Ayrıca bu iki kameraya ek dikdörtgen kamera modülünde bir de LED flaş destekliyor.
Özellikleri ile giriş seviyesi bir akıllı telefon, 6,21 inç büyüklüğünde Full HD+ LCD ekrana sahip. Gücünü 2.2GHz hızındaki Kirin 710F yonga setinden alan Huawei Nova Lite 3+, 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile birlikte geliyor. Grafik tarafında Mali-G51 işlemcisini kullanan akıllı telefon, 3.400mAh kapasiteli bir bataryadan besleniyor.
Japonya’da gerçekleştiren lansman ile tanıtılan akıllı telefonun Android 9.0 tabanlı EMUI 9.1 arayüzü ile karşımıza çıkıyor. İçerdikleri özellikleri itibari ile uygun fiyatlı olması beklenen akıllı telefonun fiyatı ve satış tarihi henüz belli değil.
Huawei Nova Lite 3+ modelinin özellikleri
- Ekran: 6.21 inç, 1080 x 2400p, 90Hz IPS LCD
- İşlemci: HiSilicon Kirin 710F
- RAM: 4GB
- Depolama: 128GB
- Ön Kamera: 8MP
- Arka Kamera: 13MP birincil kamera, 2MP derinlik sensörü
- Batarya: 3.400mAh, 10W şarj
- Boyutlar: 155.2 x 73.4 x 8 mm
- Ağırlık: 160g
- İşletim Sistemi: Android Pie tabanlı EMUI 9.1
- Bağlantı: WiFi 802.11 b / g / n 2.4GHz, 4G LTE, Bluetooth 4.2 ve GPS, 3.5 kulaklık girişi
- Renkler: Siyah ve Mavi