Artan hava sıcaklıkları, evcil hayvanların metabolizmasında hızlı su kaybına neden oluyor. Özellikle evcil kedilerin biyolojik doğaları gereği düşük su içme eğiliminde olmaları, yaz aylarında böbrek ve alt üriner sistem sağlığını doğrudan tehdit eden bir unsura dönüşüyor. Türkiye pazarında EVOFONE distribütörlüğü ile yer alan Petkit, evcil hayvanların su tüketimini artırmak ve onlara her an güvenilir su sunmak için geliştirdiği akıllı su pınarı serisiyle bu kritik soruna teknolojik bir çözüm getiriyor.

Durgun Suyun Yarattığı Riskler ve Evrimsel İçgüdüler Kedilerin vahşi doğadaki atalarından miras kalan özellikleri, su ihtiyaçlarının büyük bir kısmını avlarından karşılamaya ayarlıdır. Günümüzde ağırlıklı olarak kuru mama ile beslenen evcil kedilerde bu içgüdü, yeterli su tüketilmemesine yol açar. Ayrıca kediler, doğada durgun suların bakteri barındırdığını içgüdüsel olarak bildikleri için standart kaplarda bekleyen suyu içmekten kaçınırlar. Yaz sıcaklarında hareketsiz bekleyen su, saatler içinde bakteri üreterek koku ve tat değişimine uğrar.

Petkit akıllı su pınarları, doğadaki akarsuları simüle ederek suyu sürekli devir daim eder ve oksijenlendirilir. Suyun sürekli hareket halinde olması, evcil hayvanların görsel ve işitsel dikkatini çekerek su içme isteklerini doğal yollarla artırır. EVOFONE güvencesiyle sunulan Petkit ekosistemi, farklı ihtiyaçlara yönelik üç güçlü alternatif barındırıyor:

Petkit Eversweet Solo SE Su Pınarı: Minimalist bir tasarıma sahip olan bu model, yenilikçi kablosuz pompa mimarisiyle öne çıkıyor. Ana gövde ile su tankını birbirinden ayıran bu donanım yapısı, suyun elektrik aksamıyla hiçbir şekilde temas etmemesini sağlayarak maksimum güvenlik sunuyor. Suyun içindeki tüy, toz ve ağır metalleri arındıran çok katmanlı filtre sistemi, evcil hayvanların her yudumda taze suya ulaşmasını garanti ediyor.

Petkit Eversweet 5 Mini Su Pınarı: Özellikle dar alanlar için kompakt bir yapıda tasarlanan bu model, gövdesinde kullanılan yüksek kaliteli malzeme yapısıyla dikkat çekiyor. Plastik su kaplarının yüzeyindeki mikro çiziklerde biriken bakteriler, kedilerin çenesinde çeşitli cilt rahatsızlıklarına yol açar. Pürüzsüz ve antibakteriyel yapısı sayesinde Eversweet 5 Mini, bu tür dermatolojik sorunların önüne geçerek hijyen standartlarını yükseltir.

Petkit Eversweet 3 Pro (UVC) Su Pınarı: Suyun biyolojik güvenliğini en üst düzeye çıkarmak isteyen ebeveynler için geliştirilen bu model, entegre UVC sterilizasyon teknolojisiyle çalışır. Cihaz, suyun içindeki bakterilerin %99’unu hücresel seviyede parçalayarak yok eder. Akıllı telefon uygulaması üzerinden su seviyesinin, filtre ömrünün ve sterilizasyon durumunun anlık olarak takip edilebilmesi, evden uzakta olunan tatil günlerinde bile eksiksiz bir sağlık takibi sağlar.

EVOFONE Teknik Destek ve Servis Ağı Evcil hayvanların içtiği suyun kalitesi, doğrudan kullanılan donanımın ve filtrelerin güvenilirliğine bağlıdır. Petkit akıllı su pınarları, Türkiye pazarında EVOFONE distribütörlüğü ile kullanıcılarla buluşuyor. Orijinal yedek parça ve düzenli filtre temini güvencesi sunan EVOFONE’un geniş yetkili servis ağı, bu cihazların yıllar boyunca aynı hijyenik performansta çalışmasını sağlıyor.