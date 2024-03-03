Vivo X100 serisinin tepesinde yer alması beklenen ve ilk etapta tanıtımı gerçekleşmeyen Vivo X100 Ultra modelinden üzücü bir haber geldi. Vivo X100 ve X100 Pro’nun ardından, serinin en güçlü modeli olarak daha sonra tanıtılacağı söylenen Vivo X100 Ultra yine gecikiyor. Vivo, X100 Ultra’nın piyasaya sürülmesini daha da erteleyebilir.

Vivo X100 Ultra Lansmanı Ertelenmiş Olabilir, 2024’ün En İyi Telefonu Olması Bekleniyordu

Vivo, Çin’de bir lansman düzenleyerek Vivo X Fold 3 serisi katlanabilir telefonları ve Vivo Pad 3 amiral gemisi tabletini duyurmayı planlıyor. Bununla beraber yaklaşan amiral gemisi Vivo X100 Ultra modelinin duyurusunun Nisan ayının sonunda Çin’de gerçekleşebileceğini öne sürülmüştü. Ancak, Digital Chat Station’dan gelen yeni bir güncelleme, beklenen cihazın piyasaya sürülme tarihini daha da ertelediğini ortaya koyuyor.

Vivo X100 Ultra’nın Mayıs ayına kadar piyasaya sürülmeyebileceğine dair sızıntılar, cihazı heyecanla bekleyen kullanıcıları bir hayli endişelendiriyor. Cihazın, muhtemelen Mayıs ayında veya daha sonrasında piyasaya sürülebileceği belirtiliyor. Ancak, Vivo X100 Ultra’nın neden geciktirildiği hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Son sızıntılar, Vivo X100 Ultra’nın bir Android telefonda bugüne kadar görülen en güçlü kamera kurulumuna sahip olacağını öne sürüyor. Bu kamera canavarının OIS destekli 50 megapiksel Sony LYT-900 sensörlü ana kamera ve 200x’e kadar dijital zoom yapabilen 200 megapiksel periskop telefoto kamera ile donatılacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca, kamera kurulumunun 50 megapiksel IMX598 ultra geniş lens ve IMX758 telefoto kameraları da içerebileceği iddia ediliyor. Vivo zaten kamera konusunda bambaşka bir seviyeye ulaşmış durumda. Computation Photography olarak bilinen fotoğraf işleme algoritmaları konusunda Vivo’nun eline su dökebilen bir başka cihaz daha yok. X100 Ultra da büyük ihtimalle bu başarı devam ettirecektir.

Henüz resmi olarak onaylanmasa da, cihazın adının Vivo X100 Ultra olarak anılmasının beklendiğini de söyleyelim. Önceki modeller olan Vivo X100 ve X100 Pro, Dimensity 9300 yonga setiyle donatılmıştı. Ancak, Vivo X100 Ultra’nın muhtemelen Snapdragon 8 Gen 3 yongasına sahip olması bekleniyor.

Ayrıca, Vivo’nun daha uygun fiyatlı olmasına rağmen serisinin temel özelliklerinden ödün vermeyen Vivo X100s akıllı telefonu üzerinde çalıştığı da söyleniyor. Yakın tarihli raporlar, cihazın düz bir ekrana, tamamen yeni Dimensity 9300 Plus yonga setine ve 120W hızlı şarj desteğine sahip olabileceğini belirtiyor. Vivo X100s’in, X100 Ultra ile birlikte piyasaya sürülebileceği tahmin ediliyor.

Vivo kullanıcıları, beklenen cihazların özelliklerini ve çıkış tarihlerini merakla beklerken, şirketin neden gecikmeye karar verdiği hakkında resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Vivo cephesinin yeni canavarları neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!