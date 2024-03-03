Realme, Hindistan’da 6 Mart’ta gerçekleştirilecek olan lansman öncesinde Realme 12 5G ve Realme 12 Plus 5G modellerinden yeni bilgiler paylaştı. Orta seviyenin yeni canavarı Realme 12 Dynamic Button (Dianmik Düğme) ile gelen ilk telefon olma özelliğini taşıyor. Apple Eylem Düğmesi‘ne oldukça benzer bir özellik Realme telefon modellerine geliyor.

Realme, Realme 12 5G ve Realme 12 Plus 5G Modellerini Hindistan’da Piyasaya Sürüyor

Bu Dinamik Düğme’nin tüm özellikleri ve ayrı bir düğme olup olmayacağı, henüz tam olarak açıklanmamış olsa da, telefonun güç düğmesinin bu buton olarak kullanılabileceği düşünülüyor. Tanıtımlar, bu düğmenin çeşitli hızlı eylemler için programlanabilir olabileceğini ima ediyor. Örneğin, kamera deklanşörü, el feneri, sessiz mod, uçak modu ve rahatsız etmeyin ayarları gibi işlevlerin kontrol edilebileceği belirtiliyor.

Bu özellik, üst düzey iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde bulunan Apple Eylem Düğmesi ile benzerlik gösteriyor. Realme’nin bu özelliği benimsemesi, daha uygun fiyatlı akıllı telefon segmentlerine bu tür bir işlevselliği sunabilir.

Realme, tasarım ipuçları ve özelliklerinde Apple iPhone’lardan esinlenen bir geçmişe sahip. Örneğin, bütçe dostu Narzo N53 modeli, iPhone’ları anımsatan bir kamera modülüne sahipken, Realme C53 modeli, görsel olarak Apple’ın Dinamik Adası’nı andıran “Mini Kapsül” özelliğini tanıttı. Bu modelde de Apple’dan esinlenilmiş bir özellik olması pek de şaşırtıcı değil.

Geekbench veritabanında ortaya çıkan bilgilere göre, Realme 12 5G modeli, 8GB RAM ile eşleştirilmiş MediaTek Dimensity 6100 Plus işlemcisine sahip olacak. Ayrıca, standart versiyonun 5.000mAh pil kapasitesi ve arkada 108 megapiksel birincil kamera sensörüne sahip olduğu biliniyor.

Realme 12 5G ve Realme 12+ 5G modelleri, 29 Şubat itibarıyla ön siparişe sunuldu. İlgilenenler, resmi Realme web sitesini ziyaret ederek ön siparişlerini verebilirler. Ancak bu ön sipariş döneminin Hindistan’a özel olduğunu belirtelim. Realme cephesi yeni modellerini Türkiye pazarına getirirken çok aceleci davranmıyor, bu nedenle yeni telefonların ülkemizde hemen satışa çıkmasını beklemiyoruz.

6 Mart’taki lansman tarihine doğru yaklaşırken, Realme’nin yeni canavarları hakkında daha fazla bilgiyi açıklaması bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni orta sınıf canavarlar Türkiye’ye ne zaman gelecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!