Çinli teknoloji devi Vivo’nun yeni Vivo X100 serisini geliştirdiği sızdırıldı. Telefonun kamera özellikleriyle ilgili ayrıntıları Weibo gönderisi aracılığıyla sızdırıldı. Serinin X100, X100 Pro ve X100 Pro+ modellerini içermesi bekleniyor. İşte detaylar.

X100 Pro+’nın Snapdragon 8 Gen 3 yonga setini kullanan ilk telefonlardan biri olacağı tahmin edilirken, X100 ve X100 Pro’nun yakında çıkacak Dimensity 9300 işlemci ile ilk telefonlar olabileceği düşünülüyor. X100 modeli için özel kamera detayları, muhtemelen ihbarcının gönderisinde Dimensity 9300 çipine yapılan atıfla belirtiliyor.

İçindekiler Vivo X100 Kamera Özellikleri

Vivo X100 Kamera Özellikleri

X100’ün kamera kurulumunda Sony IMX9 serisi 1/14x inç birincil kamera sensörü ile 12 megapiksel Sony IMX663 ultra geniş lens ve 64 megapiksel OmniVision OV64B telefoto lensin yer alacağı söyleniyor. Ayrıca birincil kameranın IMX9 serisi sensörün gelişmiş bir versiyonu ve IMX866’nın geliştirilmiş bir modeli olduğu belirtilti.

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X100 Pro’nun ise 1 inçlik bir birincil kameraya, yeni bir periskop zoom kameraya ve potansiyel olarak 12 megapiksel IMX663 ultra geniş lense sahip olacağı söyleniyor.

Şu anda X100’ün diğer özellikleri bilinmiyor. Son sızıntılara göre Vivo, X100 ve X100 Pro akıllı telefonlarını bu yıl tanıtabilirken, X100 Pro+ modeli 2024’ün ilk çeyreğine kadar ertelenebilir. Ayrıca, Vivo’nun geçici olarak Vivo X Fold 3 olarak adlandırılan katlanabilir telefonu hakkında da spekülasyonlar var ve bu telefon da 2024’ün başlarında piyasaya çıkabilir.