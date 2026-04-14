Akıllı telefon dünyası, Oppo’nun yeni amiral gemisi modeline kilitlenmiş durumda. 21 Nisan tarihinde küresel lansmanı gerçekleştirilecek olan Oppo Find X9 Ultra, tasarımı ve sunduğu özelliklerle teknoloji tutkunlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Şirketin resmi paylaşımları, merakla beklenen cihazın estetik yapısını ve renk seçeneklerini net bir şekilde ortaya koyuyor. Peki, bu yeni canavar Oppo Find X9 Ultra neler sunacak?

Oppo Find X9 Ultra tasarımı ve estetik detayları

Resmi duyuruyla birlikte Oppo Find X9 Ultra modelinin üç farklı renk seçeneğiyle geleceği kesinleşti. Earth Tundra varyantı suni deri arka paneliyle premium bir his uyandırırken, Polar Glacier ve Velvet Sand Canyon seçenekleri ise mat kaplamalı özel dokularıyla dikkat çekiyor. Hasselblad ortaklığının izlerini taşıyan bu tasarım dili, cihazın sadece bir telefon değil aynı zamanda bir aksesuar olarak konumlandırıldığını gösteriyor.

Şirket ayrıca profesyonel fotoğrafçılığa odaklanan kullanıcılar için Hasselblad Earth Explorer Master Kit sürümünü de duyurdu. Bu özel paket içerisinde bir kılıf ve tele-dönüştürücü gibi çekim kalitesini artıracak ek aksesuarlar yer alıyor. En üst düzey donanımı hedefleyen bu versiyonun 16 GB RAM ve 1 TB dahili depolama alanı ile raflardaki yerini alması bekleniyor. Bu kapasite, yüksek çözünürlüklü amiral gemisi videoları için oldukça kritik bir avantaj sağlıyor.

Kamera performansında çıta yükseliyor

Oppo Find X9 Ultra modelinin en çok konuşulan tarafı şüphesiz kamera kurulumu oluyor. Cihazın arkasında 200 MP ana sensörün yanı sıra yine 200 MP çözünürlüğünde 3x optik zoom yapabilen bir telefoto lens bulunuyor. 50 MP çözünürlüğündeki 10x optik zoom yeteneğine sahip ikinci telefoto lens ve 50 MP geniş açılı kamera ise kurulumu tamamlıyor. Bu denli yüksek çözünürlükler, fotoğrafları kırpsanız bile detay kaybı yaşamamanıza imkan tanıyor.

Donanım tarafında ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinden güç alması beklenen telefon, performans konusunda sınırları zorlayacak. 6.78 inç büyüklüğündeki ekranı, görsel içerik tüketimi ve oyun deneyimi için oldukça geniş bir alan sunuyor. Ayrıca 7.050 mAh kapasiteli devasa bataryası ve 100W hızlı şarj desteği, yoğun kullanımda bile kullanıcıyı yarı yolda bırakmayacak gibi görünüyor. Bu pil kapasitesi, günümüz standartlarının çok üzerinde bir enerji verimliliği vaat ediyor.

Çin pazarında ön siparişe açılan Oppo Find X9 Ultra, farklı bellek ve depolama kombinasyonlarıyla geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek. 12 GB RAM ve 256 GB depolamadan başlayan seçenekler, her bütçeye uygun bir üst segment deneyimi sunmayı amaçlıyor. Cihazın küresel pazardaki rekabet gücü, özellikle fotoğrafçılık yetenekleriyle belirlenecek gibi duruyor.

İlginizi Çekebilir: Oppo Find X9 Ultra basın görseli paylaşıldı! En iyi kameralı telefon yolda!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Oppo Find X9 Ultra tasarımı sizce rakiplerini geride bırakabilecek kadar şık mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!