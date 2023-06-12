Xiaomi’nin 2022’de tanıttığı POCO M4 Pro 5G modeli MIUI 14 güncellemesi almaya başladı. Xiaomi, yakında duyurulması beklenen Android 14’ten önce mevcut Android 13 sürümünü uyumlu tüm cihazlarına gönderme çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak POCO M4 Pro 5G için de benzer bir karar alan Çinli üretici, POCO M4 Pro 5G’ye Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesi gönderecek.

POCO M4 Pro 5G MIUI 14 Güncellemesi Aldı

Xiaomi’nin bu yıl kullanıcılarla buluşturduğu POCO M4 Pro 5G modeli, Xiaomiui’nin haberine göre MIUI 14 güncellemesi almaya başladı. Yeni sürüm şu anda söz konusu telefonun Global ROM sürümünü çalıştıran modelleri için yayınlanırken, çok yakında diğer ROM sürümleri için de kullanıma sunulacak. MIUI-V14.0.1.0.TGBMIXM yapı numarasına sahip güncelleme, Haziran 2023 güvenlik yamalarını içeriyor.

Peki, MIUI 14 bizlere neler sunuyor?

Xiaomi’nin düzenlediği etkinlik sayesinde, yeni arayüzün önemli özelliklerini öğrenmiş bulunuyoruz. Artık sistem izin vermediği için kaldıramadığınız temel uygulamaların birçoğunu silebileceksiniz. Ayrıca, Xiaomi’nin foton motoru (foton engine) teknolojisi sayesinde, özellikle çok oyunculu oyunlar gibi uygulamaların çalışmasını hafifleten ve üçüncü parti uygulamaların enerji tüketimini yüzde 22 oranında azaltan bir yenilik sunuluyor.

Şirket, sistem performansının önemli ölçüde geliştirildiğini iddia ediyor. Android 13 ve MIUI 14 ikilisiyle birlikte sistem akıcılığı yüzde 88 oranında artırılırken, enerji tüketiminde yüzde 16’lık bir iyileştirme sağlanıyor. MIUI 14’ün bir önceki sürüme göre yüzde 23 daha az alan kapladığı da belirtiliyor.

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MIUI 14, eski sürümlere göre daha hızlı, daha kararlı ve daha az alan kaplayan bir arayüz sunuyor. Bu yeniliklerin özellikle Snapdragon 8 Gen 1, 8 Gen 1+ ve yeni Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili modellere odaklandığına dikkat çekmek önemlidir.

Yeni “süper simgeler” adı verilen bir özellik de MIUI 14 ile birlikte geliyor. Bu özellik sayesinde ana ekrana farklı semboller ekleyerek daha canlı bir tema oluşturmak mümkün hale geliyor.

Xiaomi’nin Redmi 10 / 2022 modeli için MIUI 14 güncellemesini sunması, kullanıcıların daha iyi bir deneyim yaşamasına olanak sağlayacak. Bu güncellemeyle birlikte, bütçe dostu Xiaomi modelleri de daha güçlü ve etkileyici özelliklere kavuşacak.