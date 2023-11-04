Vivo, 13 Kasım’da Çin pazarı için yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonları Vivo X100 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu serinin yeni üyesi, Geekbench test sonuçlarıyla gizemini biraz daha açtı. Serinin kamera ve tasarım detaylarının ardından şimdi de performans testi sonuçları ortaya çıktı. Vivo X100 Geekbench testinde Dimensity 9300 işlemcisiyle nirvanaya ulaştı.

Vivo X100 Geekbench Testinde, Dimensity 9300 Başka Bir Seviyede

Vivo X100 Geekbench listelerinde kendini gösterdi. Vivo’nun yeni akıllı telefonu, “V2309A” model numarasıyla tanımlanıyor ve Android 14 işletim sistemini kullanacak. Çin versiyonu ise firmanın güncel Origin OS 4 arayüzüne sahip olacak. Bu işletim sistemi sayesinde kullanıcılar, güncel özellikler ve performans iyileştirmeleri ile daha zengin bir deneyim yaşayacaklar.

Cihazın donanım tarafında dikkat çeken detaylar mevcut. Vivo X100, ARMv8 mimarisine dayanan “k6989v1_64” adlı bir anakarta sahip. İşlemci ise 2GHz’de çalışan dört çekirdek, 2.85GHz’de çalışan üç çekirdek ve 3.25GHz’de çalışan bir yüksek performanslı çekirdekten oluşan sekiz çekirdekli bir çip üzerine inşa edilmiş.

Bu çip, MediaTek Dimensity 9300 olarak adlandırılıyor ve Mali-G720-Immortalis MC12 GPU ile bir araya geliyor. Özellikle çok çekirdekli test sonuçları dikkat çekici. Akıllı telefon, Geekbench 5’in çok çekirdek testinde oldukça yüksek diyebileceğimiz 7199 puanlık bir skor elde etti. Bu, performans açısından iddialı bir rakam.

Bu rakamların Geekbench 5 testine ait olduğunu hatırlatalım. Geekbench 6’da skorlar biraz daha iyileşmişti. Yani bu sonuçlara bakarak saf performans açısından Dimensity 9300’ün, Apple A17 Pro ve Snapdragon 8 Gen 3 ile rekabet edeceğini söylemek mümkün.

Ayrıca, Vivo X100’ün 12GB RAM ile geleceği doğrulandı, ancak farklı RAM ve depolama seçenekleri sunması bekleniyor. Bu da kullanıcılara ihtiyaçlarına uygun bir seçenek sunma olanağı tanıyacak.

Geekbench sonuçlarına ek olarak, cihazın daha önce AnTuTu Benchmark testinde de oldukça yüksek bir puan aldığı görülmüştü. Bu performans, akıllı telefonun yeni nesil Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisine sahip rakiplerinden bir adım önde olduğunu gösteriyor.

Ayrıca, cihazın yeni bir Sony kamera sensörü ile geleceğine dair sızıntılar da dolaşıyor. Bu, Vivo X100’ün kamera performansının da oldukça iddialı olacağını gösteriyor.

Vivo’nun yeni amiral gemisi, teknoloji meraklıları ve akıllı telefon tutkunları arasında büyük bir heyecan yaratmaya devam ediyor. 13 Kasım’da gerçekleşecek lansmanla birlikte, Vivo X100’ün tüm detayları ortaya çıkacak ve teknoloji dünyasında yeni bir dönemin habercisi olacak.

Fiyatlandırma açısından, yakın zamanda Çin’de bir e-ticaret platformunda yapılan bir listeleme, X100’ün yaklaşık 546 dolar başlangıç fiyatına sahip olacağını gösteriyor. X100 serisinin resmi tanıtımı için 13 Kasım’ı beklememiz gerekecek. Ancak kameraları ve teknik özellikleriyle bu telefonların dikkat çekeceği şimdiden kesin gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Vivo X100 Geekbench testinde başarılı oldu mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!