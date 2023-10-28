Samsung, akıllı telefon dünyasının önde gelen oyuncularından biri olarak her yeni modelinde sınırları zorlamaya devam ediyor. Galaxy S24 serisinin yaklaşmakta olan lansmanı, bu sene yine teknoloji meraklıları için heyecan verici gelişmelere işaret ediyor. Özellikle yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme konusundaki çalışmalarıyla dikkat çeken Samsung, yeni serisiyle kullanıcılara neler sunacak? Galaxy S24 kamera konusunda yapay zekaya ne kadar güveniyor?

İçindekiler Samsung Galaxy S24 Kamera Konusunda Yapay Zekaya Emanet

Samsung Galaxy S24 Kamera Konusunda Yapay Zekaya Emanet



Galaxy S24 serisinin, S24, S24+ ve S24 Ultra olmak üzere üç farklı modelle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Tasarım açısından S24, mevcut amiral gemilerine benzer bir çizgi izlemeye devam edecek gibi görünüyor. Ancak, belki de bu yılın en çok konuşulan modellerinden olan iPhone 15 Pro’lardaki titanyum kasa Galaxy S24’lere de gelebilir.

Teknik özelliklere gelince, sızıntılar ve söylentiler, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinin 12GB’a kadar RAM ve 2TB depolama alanıyla eşleştirileceğine işaret ediyor. Galaxy S24 performansta olduğu gibi kamera konusunda da iddialı olacak. Galaxy S24 kamera özelliklerine en büyük yardım ise yapay zekadan gelecek.

Birincil kamera görevi için 200MP ISOCELL sensörü bekleniyor, ancak bu sefer S24 Ultra’da Samsung HP2SX sensörü kullanılabilir. HP2SX, Galaxy S23 Ultra’daki HP2’ye kademeli bir yükseltme sunuyor ve büyük ölçüde optimizasyon ve iyileştirmelere odaklanıyor.

Güney Koreli marka, yaklaşan 200MP sensörleri için planlanan gelişmeleri tanıtan bir YouTube videosu paylaştı. Bu videonun S24 Ultra‘daki HP2SX sensörüne gönderme yaptığını düşünüyoruz. Videoda, ISOCELL Zoom Anyplace adlı bir özellikle seçtiğiniz nesneleri otomatik olarak yakınlaştırabilen ve izleyebilen bir özellik tanıtılıyor. Telefon, aynı lensle eşzamanlı olarak iki farklı video kaydedebiliyor – biri seçtiğiniz nesneyi yakınlaştırırken, diğeri tam çözünürlükte uzaktan çekim yapabiliyor.

Zoom Anyplace, kayıt sırasında yakınlaştırma yapmanın videoyu kesmemesi için sonradan işlemeyi kolaylaştırabilir. Samsung, bu özelliğin 2x ve 4x yakınlaştırmalarda bozulma olmadan 4K çözünürlük sağlayabileceğini iddia ediyor. Bu gelişme, Samsung’un önceki spekülasyonları doğrulayarak S23 Ultra’daki 10x telefoto kamerasından vazgeçebileceğini gösterebilir. Bunun yerine 200MP kamera tüm bu işleri üstlenebilir.

Videoda, görüntü işleme hattını hızlandıran End to End (E2E) AI Remosaic adlı bir özellik de açıklanıyor. Bu özellik, sensör verilerini paralel olarak yakalayarak geleneksel kamera sistemlerine göre işlem sürelerini kısaltıyor. Yani telefon, 200MP çekimlerini işlerken beklemek zorunda kalmıyor. İşlemci gücünün artması da burada etkili olacaktır.

Bu yapay zeka geliştirmeleri, S24 Ultra gibi yeni amiral gemisi telefonlarda özel olarak sunulsa da, eski modellerin de gelecekteki güncellemelerle bu özellikleri alabileceği umuluyor. Yapay zeka modelleri için donanımdan çok hesaplama gücüne ihtiyaç olduğu göz önüne alındığında, yeni Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti bu iyileştirmelerin daha fazla cihaza yayılmasına yardımcı olabilir. Galaxy S24 serisinin beklenen özelliklerini ve performansını görmek için sabırsızlanıyoruz.

Samsung‘un System LSI Başkanı Park Yong-in, 2023 Semiconductor Expo (SEDEX) etkinliğinde yaptığı konuşmada, gelecek yıl Galaxy S24 serisi akıllı telefonlarında uydu iletişim desteği sunma planlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Galaxy S24 uydu iletişim yeteneği ve gelişmiş donanım özellikleriyle iPhone’ların pabucunu dama atacak gibi görünüyor.

Gelecek yıl Galaxy S24 serisiyle birlikte getirilecek bu teknolojik gelişmeler, Samsung kullanıcılarına harika bir akıllı telefon deneyimi sunma hedefini yansıtıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy S24 kamera konusunda neler başaracak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!