Vivo, Mart ayında Çin’de büyük bir heyecanla beklenen bir lansman etkinliğine hazırlanıyor. Çin’in teknoloji devlerinden biri olan Vivo’nun, yeni nesil katlanabilir telefonları Vivo X Fold 3 ve Vivo X Fold 3 Pro’yu piyasaya sürmeyi planladığına dair güçlü işaretler var. Son zamanlarda ortaya çıkan IMEI veritabanı listeleri, bu cihazların model numaralarının sırasıyla V2303A ve V2337A olduğunu ortaya koydu. Öte yandan, Vivo’nun bu cihazlar için gerekli düzenlemeleri sağlamak amacıyla Çin’deki telekomünikasyon düzenleme kurumu MIIT’ten onay aldığı belirtiliyor.

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Ancak, MIIT’in onay belgelerinde teknik detaylara dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte, teknoloji dünyasının önde gelen sızıntı kaynakları, bu cihazlarla ilgili bazı önemli detayları önceden paylaşmıştı.

Vivo X Fold 3 özellikleri nasıl olacak?

Rapora göre, Vivo X Fold 3 Pro, Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile donatılmış üst düzey bir telefon olacak. Bu modelin, 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj ile desteklenen 5.700mAh’lik bir bataryaya sahip olabileceği belirtiliyor. Ayrıca, muhtemelen 120Hz yenileme hızını destekleyen yüksek çözünürlüklü bir iç ekrana ve hem iç hem de dış ekranlarda ultrasonik parmak izi tarayıcılarına sahip olması bekleniyor. Kamera sistemine gelince, OIS destekli 50 megapiksel ana kamera, ultra geniş lens ve 64 megapiksel periskop telefoto kamera gibi özelliklerin bulunması bekleniyor.

Diğer yandan, Vivo X Fold 3’ün daha uygun fiyatlı bir seçenek olacağı tahmin ediliyor. Bu modelde Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinin kullanılması beklenirken, 5.600mAh’lik bir pil ve yana monte edilmiş bir parmak izi sensörü gibi özelliklerin olması muhtemel. Kablolu şarj hakkında henüz net bir bilgi bulunmazken, kablosuz şarj desteğinin olmayabileceği belirtiliyor.

Her iki modelin de Origin OS 4 tabanlı Android 14 işletim sistemiyle geleceği tahmin ediliyor. Ayrıca, X Fold 3’ün 230 gramın altındaki hafif ağırlığıyla, katlanabilir telefonlar arasında en hafiflerinden biri olması bekleniyor.

Vivo’nun bu yeni katlanabilir telefonlarıyla ilgili tüm detayları, Mart ayındaki büyük lansman etkinliğinde resmen duyurması bekleniyor. Bu yeni cihazlar, teknoloji tutkunları ve akıllı telefon kullanıcıları tarafından büyük bir ilgiyle karşılanması bekleniyor.