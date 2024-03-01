Vivo cephesinin yepyeni üst düzey katlanabilir akıllı telefonları olan Vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro üzerinde çalıştığını biliyoruz. En son sızıntı, yeni canavarların kamera sistemlerine ilişkin daha fazla ayrıntıyı ortaya koyuyor. İşte Vivo X Fold 3 kamera özellikleri.

İçindekiler Vivo X Fold 3 Kamera Özellikleri Resmen Rakipsiz

Vivo X Fold 3 Kamera Özellikleri Resmen Rakipsiz

Sızıntı, Weibo’da paylaşım yapan güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station’dan geliyor. Sızıntıda, Vivo X Fold 3’ün OmniVision OV50H sensör olan 50 megapiksel birincil kamera içeren üçlü kamera kurulumuna sahip olacağını iddia ediliyor.

Bu ana kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2x optik yakınlaştırma ve 40x’e kadar dijital yakınlaştırma sunan 50 megapiksel telefoto lens ile desteklenecek.

Digital Chat Station, bu modelin Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile donatılacağını da ekledi. Doğal olarak Pro model ile standart modelin birbirinden ayrılması gerekiyor. Vivo da burada yonga seti konusunda 2023’ün amiral gemisini kullanmaya karar vermiş.

Sızıntı kaynağı ayrıca Vivo X Fold 3 Pro’nun kamera sistemini de paylaştı ancak bu özellikleri daha önceki bir sızıntıda zaten paylaşmıştı.

Vivo’nun en üst modeli 50 megapiksel OV50H ana kamera, 50 megapiksel ultra geniş lens ve 64 megapiksel OV64B periskop telefoto kamera sunuyor. Pro sürümünün daha yeni Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile donatıldığı bildiriliyor.

Şu ana kadar bildiklerimize göre Vivo X Fold 3 serisinin bu ay sonunda Vivo Pad 3 serisiyle birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Son zamanlarda Vivo X Fold 3 Pro’nun tasarımı da şematik sızıntıyla ortaya çıktı.

Yaklaşan katlanabilir telefonlarda beklenen bir diğer dikkat çekici özellik ise Mac sistemlerle entegrasyon imkanı. İlginç şekilde bu hamle ile beraber Android ile Mac cihazlar hiç olmadığı kadar yakın olacak. Bu özelliği Vivo’nun resmi tanıtımında görmeyi bekliyoruz.

Yaklaşan katlanabilir akıllı telefonlar, Samsung Galaxy Z Fold 5, Huawei Mate X5 gibi cihazlara rakip olacak ve katlanabilir telefon pazarına bomba gibi düşecek. Bizler de yeni canavarları merakla bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Vivo’nun yeni katlanabilir telefonu neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!