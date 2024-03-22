Vivo‘nun merakla beklenen katlanabilir telefon serisi olan Vivo X Fold 3, 26 Mart’ta Çin’de resmi olarak tanıtılacak. Bu yeni serinin, geleneksel akıllı telefonlardan daha hafif olacağına dair sızıntılar, teknoloji dünyasında büyük heyecan yaratıyor. Çin’deki birçok teknoloji blog yazarı, X Fold 3 serisinin boyutları ve ağırlığı hakkında bazı önemli bilgiler paylaştı.

Vivo X Fold 3 Pro’nun boyutları ve ağırlığına ilişkin sızıntılar, Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine sahip olacağı ve katlandığında 11,2 mm boyutunda olacağı yönünde. Ancak cihaz açıldığında sadece 5,2 mm kalınlığında olacak. Bu, katlanabilir telefonlar için oldukça etkileyici bir incelik seviyesi olarak kabul ediliyor. Ayrıca, cihazın sadece 236 gram ağırlığında olması bekleniyor, bu da onu oldukça hafif kılan bir diğer özellik.

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Diğer yandan, Vivo X Fold 3’ün beklenen hafifliği, iPhone 15 Pro Max ve Galaxy S24 Ultra gibi diğer amiral gemisi telefonlardan daha hafif olacağı iddiasıyla dikkat çekiyor. Söylentilere göre, Vivo’nun yeni katlanabilir telefonu sadece 219 gram ağırlığında olacak, bu da rakiplerine kıyasla oldukça hafif bir seçenek sunacak.

Açık durumdayken sadece 4,65 mm kalınlığıyla X Fold 3, ince ve zarif bir profil sunacak. Bu ölçüm, şu anda dünyanın en ince akıllı telefonu olan Vivo X5 Max’in 5,1 mm kalınlığından daha ince olacak gibi görünüyor. Katlandığında ise cihazın 10,2 mm boyutunda olduğu söyleniyor, bu da kullanıcılara hem ince hem de katlanabilir bir deneyim sunacak.

Ancak, Vivo X Fold 3’ün beklenen hafifliği ve inceliği, Honor Magic V2 gibi diğer katlanabilir telefonlarla karşılaştırıldığında oldukça etkileyici görünüyor. Honor Magic V2, Temmuz 2023’te duyurulduğunda, katlanmamış durumda sadece 4,7 mm kalınlığında ve katlandığında ise 9,9 mm kalınlığında idi. Ayrıca sadece 231 gram ağırlığındaydı, bu da onu yatay olarak katlanabilir tasarıma sahip cihazlar arasında en hafif ve en ince olanı yapıyordu.

Vivo’nun X Fold 3 serisi, katlanabilir telefon teknolojisinde yeni bir dönem başlatacak gibi görünüyor ve 26 Mart’taki lansmanı merakla bekleniyor. Bu yeni serinin, hafiflik ve ince tasarımıyla dikkat çekeceği ve kullanıcılara benzersiz bir katlanabilir deneyim sunacağı öngörülüyor.