Instant Digital tarafından Weibo’da paylaşılan bir rapora göre, Apple’ın gelecek iPhone 17 modelinde ekranı güçlendireceği ve yansıma önleyici özelliği ile çizilmelere karşı daha dayanıklı hale getireceği iddia ediliyor.

Söylentilere göre, Apple, Japonya’dan özel kaplama ekipmanı tedarik ederek bu teknolojiyi Çin’deki tedarik zincirine aktarmış durumda. Bu ekipmanın, iPhone 16 için kullanımının zamanı geçtiği için muhtemelen gelecekteki iPhone modelleri, özellikle de iPhone 17 için tasarlanmış olabileceği belirtiliyor. Bu adım, iPhone 17 serisinin daha güçlü bir çizilmeye karşı direnç sunacak olan “süper sert yansıma önleyici” bir ekrana sahip olabileceğini işaret ediyor.

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Şu anda Apple, Corning tarafından üretilen ekran camı için “Ceramic Shield” markasını kullanıyor. Ancak son gelişmeler, özellikle de Samsung’un Galaxy S24 Ultra modelinde Corning Gorilla Armor’u tercih etmesi, çizilme direnci ve parlama azaltma konusunda yeni sınırların test edildiğini gösteriyor.

Raporda Corning’den bahsedilmese de, Apple’ın uzun süredir bu şirketle çalıştığı biliniyor. Apple’ın iPhone 17 için Gorilla Glass Armor’a geçip geçmeyeceği belirsiz olsa da, Çinli sızıntıyla uyumlu bir şekilde bu teknolojiyi kullanma olasılığı bulunuyor. Ayrıca, Corning’in Apple’a benzer bir teknolojiyi farklı bir ad altında sunabileceği de spekülasyonlar arasında.

Apple ve Corning arasındaki iş birliği oldukça güçlü bir geçmişe sahip. Gorilla Glass, birçok Apple ürününde kullanılıyor ve Apple, Corning’in araştırma ve geliştirme çalışmalarına önemli yatırımlar yaparak Ceramic Shield’ın geliştirilmesine katkıda bulunmuştur.

Eğer bu rapor doğruysa ve Apple’ın tedarik zincirini etkileyebilirse, en erken iPhone 12 serisi ile tanıtılan Ceramic Shield teknolojisinin en azından 2025 sonbaharına kadar kullanılacağı tahmin ediliyor. Bu gelişme, Apple’ın sürekli olarak ürünlerini güncelleme ve iyileştirme çabalarının bir göstergesi olarak görülüyor.