Android dünyasının merakla beklediği Vivo X Flip’in maket görselleri bugün ortaya çıktı. Daha önce görülen şemalardan farklı olarak yeni sızıntı, ön ve arka tasarımlarına detaylı bir bakış sunuyor. Geçen ay sızıntıları ile bilinen Digital Chat Station, Vivo X Fold 2 katlanabilir telefon, Vivo X Flip kapaklı telefon ve Vivo Pad 2 tabletin 2023’ün ilk yarısında Çin’de piyasaya çıkacağını iddia etti.

Vivo X Flip’in son sızıntısı, tasarım anlayışının Vivo X90‘a benzer olacağını ortaya koyuyor. Önden başlayarak, cihaz yüksek en boy oranına sahip katlanabilir bir ekranla donatılacak. Sızıntı, ekranın Full HD+ çözünürlüğünü destekleyeceğinden bahsediyor. Muhtemelen bu ekran 120 Hz tazelemeye de sahip olacak.

Arkada, X Flip’e yuvarlak bir kamera modülü takılacak. Görünüşe göre iki kamera, LED flaş ünitesi ve ZEISS markasıyla donatılmış. Kamera ünitesinin altında, 682 piksel çözünürlüğü destekleyen dikdörtgen biçimli bir kapak ekranı yer alıyor.

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Vivo markası, cihazın alt kısmında görülebilir. Sağda bir ses düğmesi ve bunun altında yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı var. Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga setinin Vivo X Flip’e güç vermesi bekleniyor. Ne yazık ki, cihaz hakkında başka hiçbir şey bilinmiyor. Şu anda, X Flip’in Çin dışında piyasaya sürülüp sürülmeyeceğine dair bir kelime yok.

Öte yandan Vivo, Vivo X90 serisini küresel pazarda piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Son gelen raporlara göre X90 ve X90 Pro, 3 Şubat 2023‘te dünya çapında piyasaya sürülecek. Vivo’nun bu yıl Çin pazarının yanı sıra Avrupa pazarına da odaklanmak istediği su götürmez bir gerçek. Bu yüzden Çinli üreticinin katlanabilir telefonunun da Avrupa sahnesinde yer alacağını düşünüyoruz.