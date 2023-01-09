Ülkemize yaptığı yatırımlar ile kullanıcıların dikkatini çeken Vivo, Türkiye’de ürettiği yerli üretim telefonlarına 3 yıl garanti sunacak. 15 Ocak tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında Türkiye’de üretilen Y serisi modellerini myvivoshop.com üzerinden satın almaları halinde de tüketiciler 2 yıllık standart garantiye ek olarak 1 yıl üretici garantisi ile toplam 3 yıl garanti hakkına sahip oluyor.

İlginizi Çekebilir: Vivo X90 Serisi Ray Tracing’i Destekleyecek

Vivo Y35 ve Y22s model telefon satın alan kullanıcılara aynı zamanda 1.099 TL değerinde TWS2e kablosuz kulaklık da hediye edecek. Tasarımı ve segmentinin sınırlarını zorlayan kamera performansıyla öne çıkan V Serisi telefonları myvivoshop.com üzerinden satın alacak tüketicileri 6.200 TL’ye varan kazanç fırsatı bekliyor.

Tüm V serisi modellerde ayrıca 3.200 TL’ye varan ekran onarım paketi de hediye ediliyor. V Serisi cihazları tercih eden tüketiciler ayrıca satın alacakları telefonların yanında FIFA resmi maç topu, TWS2 ANC kablosuz kulaklık, TWS2e kablosuz kulaklık hediyelerinden birini kazanma fırsatı da yaklayacak.

Vivo’nun kullanıcılara ekstradan 1 yıl daha garanti sunması oldukça sevindirici bir haber. Vivo’nun bu atılımından sonra ülkemizde üretim yapan diğer firmalar da bu tip kampanyalar ile karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Bakalım Vivo’dan sonra kim 3 yıl garanti sunacak? Bekleyip göreceğiz.