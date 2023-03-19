Vivo’nun Samsung’un Galaxy Z Flip modellerine rakip olması beklenen ilk dikey katlanabilir telefonu Vivo X Flip, bir süredir gündemin sıcak konuları arasında. Kısa bir süre önce tasarım detayları sızdırılan cihaz şimdi de Geekbench performans testinde diğer akıllı telefonları katladı!

Snapdragon 8+ Gen 1 İle Geliyor!

Geekbench veritabanında V2256A model numarasıyla boy gösteren Vivo X Flip, donanım özellikleriyle katlanabilir telefon pazarına bomba gibi düşeceğinin sinyallerini veriyor.

Qualcomm’un halihazırdaki en güçlü işlemcilerinden biri olan Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setiyle ortaya çıkan cihaz, Geekbench’in tek çekirdek testinden 1695 puan alırken, çoklu çekirdek testinden 4338 puan almış.

Oldukça etkileyici olan bu skorlar, cihazda kullanılacak bellek kapasitesinin de 12 GB olmasıyla beraber daha da etkileyici bir hal alıyor. Bu sonuçlarla adını katlanabilir akıllı telefon pazarının en güçlüleri arasına yazdıran Vivo X Flip’in diğer özellikleriyle de rakiplerine gözdağı vermesi bekleniyor.

Buna göre cihaz, 6.8 inç boyutlu Full HD+ çözünürlüklü 120Hz tazeleme hızı destekli dikey katlanabilir bir ekranla bizleri karşılayacak. Bu ekranın Samsung’un Galaxy Z Flip 4’te kullandığı 6.7 inçlik ekrandan daha büyük olduğunu görmek mümkün.

Bunun yanında, cihazın 4.400 mAh boyutlu bir bataryaya ve 44 Watt hızlı şarj desteğine sahip olması bekleniyor. Yine bu cihazın en büyük rakibi olan Galaxy Z Flip 4’te ise bu değerler sırasıyla 3.700 mAh ve 25 Watt olarak karşımıza çıkıyordu.

Cihaz arka tarafındaysa bildirimleri görmeye ve ufak bazı uygulamaları çalıştırmaya yarayan küçük bir ekranın dışında, iki adet arka kamera bulunacağı söyleniyor. Vivo X Flip’te Sony IMX866 sensörlü 50MP çözünürlüklü ana kameraya, 12MP çözünürlüklü Sony IMX633 sensörlü geniş açı kamerasının eşlik edeceği konuşuluyor.

Kutudan Android 13 ile çıkacağı da Geekbench veritabanı sayesinde ortaya çıkan cihaz, sunduğu özelliklerle katlanabilir telefon pazarında oldukça güçlü bir oyuncu olacaktır. Bizler de Vivo X Flip’i merakla bekliyoruz.

İlginizi Çekebilir: Vivo Türkiye’de Ürettiği Telefonlara Güncelleme Sözü Verdi

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Vivo X Flip başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!