Çinli teknoloji devi vivo, 2021 yılında Gebze’de açtığı Türkiye üretim tesisinin kapılarını ilk kez açtı. 20 milyon dolar yatırım ile Gebze’de hizmete giren vivo Türkiye üretim tesisi Çin, Güney ve Güneydoğu Asya’dan sonra 8. üretim merkezi olarak vivo’nun global üretim kapasitesini yıllık 200 milyon adedin üzerine çıkardı. Yıllık 5 milyon adet cihaz üretim kapasitesi ile yatırımı tamamlanan vivo Türkiye üretim tesisinin aktif kapasitesi, 2022 yılı sonunda devreye alınan üçüncü üretim bandı ile yüzde 35 oranında artırıldı.

Kendi segmentinde şık tasarımı ve yüksek performansı ile büyük beğeni toplayan vivo Y serisi modellerinin üretildiği tesiste halen 300’ün üzerinde kişi istihdam ediliyor.

Yapılan araştırmalar, Türkiye’de telefon yenileme süresinin 35 ay gibi uzun bir zamana yükseldiğini, ülkemizde tüketicilerin telefon alırken baktıkları en önemli kriterin güven olduğunu gösteriyor. Uzun süre kullanılan Android telefonlarda zamanla güvenlik açıklarının oluşması, kasma ve kapanma, bataryanın yetersiz kalması, bazı uygulama ve oyunları indirememe ya da kullanamama gibi problemler yaşanabiliyor.

vivo Türkiye Android telefon kullanıcılarının bu gibi sorunlarla karşılaşmamaları için bir ilke imza atıyor. “Her Zaman Y’eni” adlı kampanyası kapsamında şirket, “lite flagship” kabul edilen Vivo V25 5G modeli ile vivo Türkiye fabrikasında üretilen Vivo Y35 ve Vivo Y22s modellerini bundan böyle tüm kullanıcılara 2 büyük Android güncelleme garantisi ve 3 yıl güvenlik güncelleme garantisi ile sunacak.

Bağımsız araştırma şirketi Ipsos tarafından gerçekleştirilen kullanıcı memnuniyet araştırmasına göre vivo’nun Türkiye’de Android markaları arasında yüzde 72 oranla tüketicilerin en çok tavsiye ettiği marka olduğunu hatırlatan vivo Türkiye CMO’su Ertan Şensoy, kullanıcıların kendilerine duyduğu güvene teşekkür etmek için “Her Zaman Y’eni” kampanyasıyla Türkiye’de daha önce rakiplerinin yapmadığı bir uygulamayı hayata geçirdiklerini vurguladı.

Ertan Şensoy, “Ülkemizde ilk defa tüketicilere giriş ve orta segmentteki modellerde Android güncelleme garantisi sunuyoruz. Bu bizim cihazlarımıza, üstün kaliteli üretim süreçlerimize ve çıktılarına duyduğumuz güvenin bir ispatı. Böylece “Her Zaman Y’eni” kalan vivo akıllı telefonlar, uzun kullanım süreleri boyunca tüketicilere güvenli bir deneyim sunmaya devam edecek. Ayrıca resmi satış kanalımız myvivoshop.com üzerinden alışveriş yapan müşterilerimize 2 yıl zorunlu üretici garantisine ek olarak 1 yıl ücretsiz üretici garantisi sunduğumuzu da hatırlatmak isterim” diye konuştu.