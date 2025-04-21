Türkiye’de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan New Balance, son dönemde ciddi bir durumla gündemde. Özellikle spor ayakkabıları ile öne çıkan marka, bazı modellerinde domuz derisi kullandığı ancak bu bilgiyi tüketicilerle paylaşmadığı gerekçesiyle ağır bir cezaya çarptırıldı.

New Balance ayakkabıda domuz derisi bulundu!

Gelen bilgilere göre Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, New Balance‘ın Türkiye’deki resmi internet sitesinde satışa sunulan bazı ürünlerin açıklamalarında yanıltıcı ifadeler kullandığını tespit etti. İncelemede, “W990GL6”, “M2002RST”, “U9060BLK” ve “U991LG2” kodlu ayakkabı modellerinin tanıtım sayfalarında yalnızca süet, file veya sentetik gibi genel terimlerin kullanıldığı görüldü. Ancak aynı ürünlerin yurt dışı internet sitelerinde yer alan açıklamalarında açıkça pigskin suede yani domuz derisi süet ifadesi bulunuyordu.

Bu çelişki, yalnızca ticari değil, aynı zamanda kültürel ve dini değerler açısından da önemli bir sorun teşkil ediyor. Reklam Kurulu, bu tür içeriklerin açıkça belirtilmesi gerektiğine dikkat çekerken, New Balance‘ın bu konuda daha önce de uyarıldığını belirtti.

Yapılan değerlendirme sonrası, Türkiye’de New Balance‘ın temsilcisi olan NBI Giyim A.Ş.’ye 1 milyon 730 bin TL idari para cezası verildi. Aynı zamanda, söz konusu reklam içeriklerinin yayından kaldırılmasına karar verildi. Marka, Ağustos 2024’te de benzer bir gerekçeyle ceza almıştı.

New Balance için bu gelişme, sadece hukuki değil, aynı zamanda itibar anlamında da ciddi bir yara anlamına geliyor. Tüketici güvenini sarsabilecek bu tarz gelişmelerin, markanın Türkiye pazarındaki konumunu doğrudan etkileyebileceği konuşuluyor.

Henüz New Balance cephesinden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, sosyal medyada markaya karşı boykot çağrıları hız kazanmış durumda. Pek çok kullanıcı, markanın ürün açıklamalarında daha şeffaf olması gerektiğini vurgularken, dini hassasiyetlerin göz ardı edilmesini kabul edilemez buluyor.

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Türkiye’deki New Balance kullanıcıları açısından bu gelişme büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Gerek tüketici bilgilendirmesi gerekse dini hassasiyetlere saygı noktasında eksik kaldığı iddia edilen marka, gelecekte benzer durumların yaşanmaması için daha dikkatli adımlar atmak zorunda kalabilir. Bu süreçte, markaların sadece ürün kalitesine değil, aynı zamanda içerik şeffaflığına da önem vermesi gerektiği bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

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