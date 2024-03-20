vivo, fotoğraf ve video çekmeyi seven kullanıcıları mutlu edecek daha büyük ve geliştirilmiş Star Işığı özelliğine sahip vivo V30 akıllı telefonu 20 Mart tarihi itibarıyla online satış kanalı myvivoshop.comve hepsiburada.com üzerinden Türkiye’de ön satışa sundu.

Orta segmentte amiral gemisi özellikleri ve fiyat performans avantajı ile rakiplerini geride bırakacak olan vivo V30’u myvivoshop.com ve hepsiburada.com üzerinden sipariş veren kullanıcılar, akıllı telefonun yanında ön satışa özel 3 bin TL’ye varan indirime ve 1.499 TL değerinde vivo TWS 3e kulaklığa ücretsiz sahip olacak.

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Türkiye’de pil sağlığı takip fonksiyonuna sahip ilk Android akıllı telefon olan vivo, V30 lansmanına özel dört yıl boyunca geçerli, pil sağlığı yüzde 80’in altına düşerse ücretsiz değişim garantisi veriyor. vivo V30, iki kat pil ömrü yenilikçi pil malzemeleri, akıllı pil sağlığı motoru ve amiral gemisi standardında güvenlik kalite kontrolleriyle birleşerek cihazın pil ömrünü endüstri standardının iki katına çıkarıyor.

1.500 şarj ve deşarj döngüsünden sonra bile sağlık düzeyi yüzde 80’in altına düşmeyen, 4 yıl dayanıklı pili ile V30, vivo V serisinin en yüksek pil kapasitesine sahip üyesi. Cihaz düşük güç koşullarında bile Süper Pil Tasarrufu teknolojisi ile kesintisiz bir deneyim sunarken BlueVolt teknolojisi ise uzun süreli ve güvenilir pil ömrü sağlıyor.

Normal bir flaşa göre 19 kat daha geniş alana 50 kat daha yumuşak ışık yayan stüdyo kalitesinde Star Işığı portresi, fotoğraflarda gerçeğe en yakın renkler sunan geliştirilmiş kamera ile stüdyo kalitesinde portreler çekmenize olanak sağlıyor. Star Işığı yüze yansıyan kötü ortam ışığının yarattığı negatif etkileri gideriyor. Ayrıca yüzdeki karanlık bölgeleri doğal bir ışıkla aydınlatarak yüzün daha aydınlık görünmesini sağlıyor. Optimum sonuçlar elde etmek için ortam parlaklığı ve insanların kameraya olan uzaklığına göre parlaklığı akıllı bir şekilde ayarlayan bu özellik sayesinde çekimlerde nesne yakınken ışık yumuşak ve eşit, nesne uzaktayken ışık parlak ve net oluyor. Bu özellik hem yakından hem de uzaktan olağanüstü fotoğraf efektleri sağlarken sıcak veya soğuk ışıkta renk sıcaklığını akıllı bir şekilde ayarlayarak portrelerde doğal ve profesyonel bir hava oluşturuyor.

İster yakın ister uzak olun, V30’un sektör lideri 50 MP Otomatik Odaklamalı Grup Selfie Kamerası net çekimler yapıyor. 92° geniş açılı kamera, daha geniş bir görüş alanı sunarak ve fotoğraf karesine daha fazla kişiyi sığdırarak olağanüstü grup selfie’leri çekilmesini mümkün kılıyor. 119° görüş alanına sahip 50 MP Otomatik Odaklamalı Ultra Geniş Açılı Arka Kamera ise piksel sayısı açısından sınıfının en yüksek kamerası. Yapay Zekâ Grup Portresi algoritmasıyla bir araya gelen kamera, aynı fotoğraf karesinde 30 kişiye kadar yüksek kaliteli grup fotoğrafları çekilmesine olanak tanıyor.

Vivo V30, teknolojileri ile olduğu kadar tasarımı ve renkleri ile de göz kamaştırıyor. Daha yumuşak kenar geçişi için 2,5D cam kullanılan Buz Beyazı renkli modeli, eşsiz 3D desene de sahip. Arktik Siyah renginde ise Florit Yansıma Engelleyici Cam kapak bulunuyor. Üstelik cihazda, mücevher oyma tekniklerinden ilham alarak kamera modülünün etrafında yalnızca 0,35 mm kalınlığındaki metal tarafı parlatmak için elmas kesim tekniği kullanıldı. Böylelikle Star Işığı, kamera modülüyle kusursuz bir şekilde birleşerek son dokunuşu yapıyor.

Vivo V30 serisi, toz ve sıçrayan suyun zararlarını etkili bir şekilde önleyen IP54 toza ve suya karşı dayanıklılığı destekleyerek günlük yaşamda güvenle kullanıma olanak tanıyor. Yeni geliştirilen ıslak elle dokunma algoritması, eller ıslakken bile telefonun normal bir şekilde kullanılmasını sağlıyor. Ayrıca ince eleyip sık dokunarak detaycı bir yaklaşımla yüksek kalite standartlarının belirlendiği cihaz; -20°C ve 50°C arasında sıcaklık, 150 bin kez güç düğmesine basma ve 10 bin kez fişe takıp çıkarma testlerinden başarıyla geçti.

vivo V30 12 GB + 256 GB versiyonu 26.999TL, 12 GB + 512 GB versiyonu ise 29.999TL fiyatla ön satışa sunuldu. Myvivoshop.com‘dan sipariş veren kullanıcılar tüm fırsatlara ek Murat Boz imzalı fotoğrafa da sahip olacak.