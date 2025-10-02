Radarların yerini gösteren uygulama haberi İçişleri Bakanı Yerlikaya tarafından duyuruldu. Peki radarların yerini gösteren uygulama sürücülerin güvenliğine nasıl katkı sağlayacak? İçişleri Bakanlığı’nın bu yeni uygulaması ne zaman çıkacak?

Uygulama duyuruldu: amaç kaza ve ölümleri azaltmak

İçişleri Bakanı, TBMM resepsiyonunda yaptığı açıklamada Ulaştırma Bakanlığı ile yürütülen çalışma sonucunda 19 bin 46 levhanın söküldüğünü ve gerçek amaçlarının ceza yazmak olmadığını; aksine ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını azaltmak olduğunu belirtti. Bakanlık, mevcut uyarı levhalarının ötesine geçerek sürücülere radar denetim bölgelerini mobil bir uygulama aracılığıyla da bildireceklerini açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, TBMM 28’inci Dönem 4’üncü Yasama Yılı’nın başlaması dolayısıyla verilen resepsiyonda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ulaştırma Bakanlığı ile ortak yapılan çalışma sonucu 19 bin 46 levhanın söküldüğünü ifade eden Yerlikaya, amaçlarının ceza yazmak değil ölümlü yaralamalı kazaların sayısını azaltmak olduğunu ifade etti. Karayolları Trafik Kanununa ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirten Yerlikaya, “Cumhurbaşkanlığı genelgesi, bunun da ne zaman tamamlanacağını ve bununla ilgili ne yapılması gerektiğini düzgün bir şekilde anlatılıyor. Bizim niyetimiz şu, yeni 36 maddelik kanun tasarısı inşallah Gazi Meclis’te yasa haline getirilirse, ondan önce hazırlıkların tamamının bitirilmesine yönelik. Vatandaşlarımız radar ölçümlerinin ve radar denetimlerinin nerede olduğunu, güzergaha girdikleri zaman birkaç noktada gösterilen radar levhaları sayesinde daha net bir şekilde bilecek. Biz vatandaşımıza radar denetimleriyle ilgili tuzak kurmuyoruz. Amacımız, hız kuralı ihlallerinin en fazla olduğu ve ölümlü ya da yaralanmalı kazaların yoğun yaşandığı bölgelerde radar denetimi yapıldığını önceden bildirmek. Uyarı levhaları her zaman mevcut. Şimdi bunu bir adım daha ileriye götürüyoruz. Yapmış olduğumuz mobil uygulamayla bu bilgileri de vereceğiz. Amacımız, hız nedeniyle meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı kazaları en aza indirmek” ifadelerini kullandı.

Nasıl çalışacak?

Yetkililer uygulamanın temel amacını, sürücülere radar levhalarıyla gösterilen noktaların yanı sıra güzergâh üzerindeki radar denetimlerinin konumunu da önceden bildirerek hız kurallarına uyulmasını teşvik etmek olarak tanımlıyor.

Uygulamanın kullanıma sunulmasıyla birlikte sürücüler, güzergâh planlamalarında uyarıları görebilecek ve tehlike potansiyeli yüksek bölgelerde daha dikkatli olabilecek. Proje, Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılması planlanan düzenlemeler ve ilgili genelgelerle paralel ilerleyecek.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce radarların yerini gösteren uygulama sürücü davranışlarını olumlu yönde etkiler mi? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.