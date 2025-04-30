Danla Bilic ile olan ilişkisi ve çeşitli iddialarla gündeme gelen Berk Çetin‘in hayatı merak konusu oldu. Bilic’in eski sevgilisi Berk Çetin, hem ilişki sürecinde hem de sonrasında ciddi suçlamaların hedefi haline geldi. Peki, Berk Çetin kimdir, kaç yaşında, nereli?

Berk Çetin Kimdir?

Berk Çetin, İstanbul’da yaşayan genç bir jokeydir. Medipol Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümünden mezun olan Çetin, özel bir holdingde operasyon uzman yardımcısı olarak çalışmaktadır. Binicilik sporuyla ilgilenmekte ve çeşitli yarışmalarda boy göstermektedir.

Berk Çetin aynı zamanda Bor Binicilik Kulübü bünyesinde yarışmalara katılmakta ve burada edindiği çevreyle sosyal medya fenomenleriyle tanışma fırsatı bulmuştur. Danla Bilic ile de bu çevrede tanıştıkları tahmin edilmektedir. At biniciliğine olan ilgileri, eski çiftin ortak bir paydada buluşmalarını sağlamıştır.

Berk Çetin Kaç Yaşında?

Berk Çetin’in yaşına dair net bir bilgi bulunmamakla birlikte, Danla Bilic’ten daha genç olduğu bilinmektedir.

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Danla Bilic ile Olan İlişkisi

Danla Bilic, YouTube videoları ve sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir kitleye ulaşmış, Türkiye’nin en çok tanınan influencer’larından biridir. Geçmişte ünlü isimlerle yaşadığı ilişkilerle sık sık gündeme gelen Bilic, 2023 yılında yeni bir ilişkiyle adından söz ettirmiştir. Bu kişinin ise genç binici Berk Çetin olduğu ortaya çıkmıştır.

İkili, sosyal medyada birlikte paylaştıkları fotoğraflar ve Danla Bilic’in yaptığı açıklamalarla ilişkilerini kamuoyuna duyurmuştu. Ancak bu mutlu tablo, kısa süre içinde yerini karanlık iddialara bıraktı.

İlişkinin bitmesinin ardından Danla Bilic, kamuoyuna açık bir şekilde konuşmasa da sosyal medya üzerinden yaptığı dolaylı paylaşımlar ve yakın çevresine yansıyan bilgiler doğrultusunda Berk Çetin hakkında ciddi iddialar gündeme geldi.

İddialara göre Berk Çetin, ilişki süresince Danla Bilic’e psikolojik baskı uygulamış ve zaman zaman fiziksel şiddete varan davranışlar sergilemiş. Ayrıca, ayrılık sonrasında Bilic’in evine gelerek rahatsız edici şekilde ısrarcı davrandığı ve bu durumun Danla Bilic’in sosyal çevresinde huzursuzluk yarattığı öne sürülüyor.

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