Vivo geçtiğimiz günlerde orta seviye Vivo V27 serisini pazara sundu. Seri Vivo V27 ve Vivo 27 Pro şeklinde iki farklı modelden oluşuyordu. Her iki akıllı telefon da 120Hz kavisli AMOLED ekran, 50 megapiksel Sony IMX766V birincil kamera, şık ve modern tasarım, 66W şarj ve çok daha fazlası gibi gerçekten iyi özellikler sunuyor. Ve şimdi, bir sonraki model olan Vivo V29 Pro ile ilgili yeni bir sızıntı çevrimiçi olarak ortaya çıktı.

V27 serisinin piyasaya sürülmesinden bu kadar kısa bir süre sonra Vivo V29 Pro hakkında sızıntılar görmek oldukça şaşırtıcı. 91Mobiles Hindi tarafından yayınlanan bir rapora göre, gelecek cihazın selefine göre küçük iyileştirmeler içermesi bekleniyor. V29 Pro’nun 6.7 inç kavisli AMOLED ekrana sahip olacağı ve V2251 model numarasını taşıyacağı söyleniyor.

Kaynağa göre, cihazın MediaTek Dimensity 8000 serisi 5G yonga seti ile donatılması, 12GB’a kadar RAM ve 256GB dahili depolama alanı sağlaması bekleniyor. Cihazın optik görüntü sabitleme (OIS) ile desteklenen 64 megapiksel birincil arka kameraya sahip olacağı bildirilirken, öne bakan kameranın özçekimler için 50 megapiksel sensöre sahip olması bekleniyor. Ayrıca, telefonun 66W hızlı kablolu şarjı destekleyen 5000mAh pil ile geleceği söyleniyor.

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Raporda ayrıca telefonun önceden yüklenmiş Android 13 ile piyasaya sürülmesinin beklendiği iddia ediliyor. Belirli renkler henüz açıklanmamış olsa da telefonun üç farklı renk seçeneğiyle sunulacağı bildiriliyor. Ayrıca, telefonun renk değiştiren bir arka panele ve güvenlik için bir ekran altı parmak izi tarayıcısına sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca, web sitesinde cihazın Ağustos veya Eylül aylarında Hindistan ve denizaşırı pazarlarda piyasaya sürülmesinin beklendiği belirtiliyor.