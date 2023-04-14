Bu videoda Redmi Note 12 ailesinin ülkemize gelen en üst versiyonu Redmi Note 12 Pro’yu kutusundan çıkarıyor ve detaylarına göz atıyoruz. Sunduğu teknik özellikler ve fiyatı ile sizce Redmi Note 12 Pro nasıl olmuş? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.
Redmi Note 12 Pro Teknik Özellikleri
Tasarım: 164.2 x 76.1 x 8.1 mm 202 gram
Ekran: 6.67 inç AMOLED 120Hz Dolby Vision, 1100 nit parlaklık
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 732G
RAM/Depolama: 8/256
Kamera: 108 MP + 8MP + 2MP + 2MP / 16MP Ön Kamera
Batarya: 5000 mAh 67W Turbo Şarj
Ağ Bağlantıları: WiFi, Bluetooth 5.0
Fiyat: 10.999 TL
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