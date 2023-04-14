Bu videoda Redmi Note 12 ailesinin ülkemize gelen en üst versiyonu Redmi Note 12 Pro’yu kutusundan çıkarıyor ve detaylarına göz atıyoruz. Sunduğu teknik özellikler ve fiyatı ile sizce Redmi Note 12 Pro nasıl olmuş? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

Redmi Note 12 Pro Teknik Özellikleri

Tasarım: 164.2 x 76.1 x 8.1 mm 202 gram

Ekran: 6.67 inç AMOLED 120Hz Dolby Vision, 1100 nit parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 732G

RAM/Depolama: 8/256

Kamera: 108 MP + 8MP + 2MP + 2MP / 16MP Ön Kamera

Batarya: 5000 mAh 67W Turbo Şarj

Ağ Bağlantıları: WiFi, Bluetooth 5.0

Fiyat: 10.999 TL

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