Vivo, Vivo V27 serisinin küresel pazarlara sunulmasından kısa bir süre sonra Vivo V29 Pro modelini de tanıttı. Bu model, Vivo V27 Pro’nun doğrudan devamı niteliğinde. Vivo V28 serisini atlayarak doğrudan Vivo V29 serisine geçiş yapıldığı göze çarpıyor. Gelin telefonun özelliklerine yakından bakalım.

Vivo Filipinler tarafından paylaşılan bir teaser sayfasıyla duyurulan Vivo V29, ekran ve kamera detayları gibi bazı önemli özellikleri de ortaya koyuyor. Teaser’a göre, Vivo V29 Pro, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç büyüklüğünde 1080p çözünürlüğünde kavisli bir OLED ekrana sahip olacak.

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Arka tarafta, telefon 64 Megapiksel üçlü arka kamera çözümü” sunacak. Ancak bu ifade oldukça muğlak olduğundan, bu üç kameranın her birinin 64 Megapiksel olup olmadığı net değildir. Daha fazla ayrıntı için resmi açıklamaların yapılması beklenmektedir. En azından ana kameranın 64 Megapiksel çözünürlük ve OIS özelliği sunması bekleniyor. Telefon ayrıca 50 MP ön kamera, 66W hızlı şarj özellikli 5.000 mAh batarya, 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama sunacak. İşlemci hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

Vivo V27 Pro, aynı kavisli ekrana sahip olup aynı çözünürlük ve yenileme hızını sunmaktadır. Ancak kamera konusunda farklılık göstererek 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro sensörüne sahiptir. Pil kapasitesi 4.600 mAh olarak daha küçük. Ancak yine de 66W hızlı şarj özelliğine sahip olacak. MediaTek Dimensity 8200 SoC işlemcisini kullanacak. Vivo V29 Pro’nun muhtemelen farklı bir yonga seti alacağı düşünülüyor.