Vivo’nun V serisi akıllı telefonlarını, V29 serisi akıllı telefonlarla genişletmeye hazırlanıyor. Vivo henüz akıllı telefonla ilgili herhangi bir ayrıntı açıklamazken, Vivo V29 Lite 5G‘nin tasarım görüntüleri sızdırıldı. İşte detaylar.

Telefonun ön ve arka tasarımı, sızdırılan görüntüler aracılığıyla sergilendi. Telefon, merkezi olarak konumlandırılmış delikli bir kesik ile kavisli bir ekrana sahip ayrıca siyah renk seçeneğiyle geleceği tahmin ediliyor.

Sudhanshu Ambhore, kısa süre önce Twitter üzerinden sözde Vivo V29 Lite 5G’nin tasarım görüntülerini paylaştı. Akıllı telefonun ön tarafında kavisli bir ekran ve üst orta kısmında ön kamerayı barındıran bir delik olduğu görülüyor. Arka tarafta, telefonun iki dairesel kamera modülüne yerleştirilmiş üçlü bir arka kamera kurulumunu barındıran dikdörtgen bir kamera adasına sahip olduğu görülüyor. Ayrıca arkada bir LED flaş olduğu da görülüyor.

Detaylara yakından bakınca telefonun arka panelinde Vivo yazısı yer alırken, sağ kenarında bir güç düğmesi ve bir ses düğmesi, alt kısımda bir USB Type-C bağlantı noktası ve hoparlör ızgaraları görülüyor.

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Daha önce, Vivo V29 Lite 5G’nin teknik özellikleri de çevrimiçi olarak sızdırılmıştı. Telefonun 1080×2400 piksel çözünürlüğe, 20:9 ekran oranına ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç full-HD+ AMOLED ekrana sahip olacağı belirtilmişti. Telefonun 8GB’a kadar RAM ile eşleştirilmiş bir Snapdragon 695 işlemcisi ile beraber gelecek.

Kamera özelliklerine bakacak olursak OIS destekli 64 megapiksel birincil kamera sensörü ve çift 2 megapiksel kamera sensörlerine sahip olacak. Ön tarafta ise 16 megapiksellik bir selfie sensörü yer alacak. Ayrıca, akıllı telefonun 44W şarj desteğine sahip 5.000mAh pil ile donatılacağı da söyleniyor.