Vivo‘nun önümüzdeki günlerde V29 serisini piyasaya sürmesi bekleniyor. Seride Vivo V29, Vivo V29 Pro ve Vivo V29 Lite şeklinde üç cihaz yer alacak. Bu üç cihazdan V29 modeli hem Geekbench’te hem de Bluetooth SIG web sitesinde görüldü. Şimdi, cihaz IMDA sertifikasını da aldı ve yaklaşan küresel lansmanına işaret ediyor.

V2250 model numarasıyla tanımlanan Vivo V29 5G, kısa süre önce IMDA sertifika web sitesinde ortaya çıktı. Sertifikaya göre cihaz WLAN, Bluetooth ve NFC desteği ile birlikte gelecek. Sertifikasyonda başka hiçbir ayrıntı açıklanmamış olsa da, Vivo V29 5G’nin Singapur’da piyasaya sürüleceği doğrulandı.

V29 5G’nin son Geekbench listelemesi, Qualcomm Snapdragon 778G Plus işlemciye sahip olacağını ortaya koydu. Cihazın 8GB RAM ile donatılması ve Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışması bekleniyor. Bunun dışında, cihazla ilgili hiçbir ayrıntı şu anda mevcut değil, bu yüzden Pro modelinin sızdırılan özelliklerine bakalım.

İçindekiler Vivo V29 Pro özellikleri

Vivo V29 Pro özellikleri

Yakın zamanda yapılan bir açıklamada, Vivo V29 Pro 5G’nin 6,7 inçlik kavisli bir OLED ekrana sahip olacağı yanlışlıkla doğrulandı. Ekran FHD+ çözünürlük ve etkileyici bir 120Hz yenileme hızı sunacak. Cihazın Dimensity 8200 işlemcisi ile gelebilir.

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Vivo V29 Pro 5G’nin önemli bir 12GB RAM ve 256GB’lık cömert bir depolama kapasitesi ile gelmesi bekleniyor. Güvenilir ve hızlı güç ikmali sağlayan 66W hızlı şarjı destekleyen 5.000mAh pil ile donatılacak.

Fotoğraf meraklıları için telefonda yüksek çözünürlüklü 50 megapiksel ön kamera bulunurken, arka kamera kurulumunda optik görüntü sabitleme (OIS) destekli 64 megapiksel lens yer alacak. Cihaz, en son Android 13 işletim sistemini temel alan FunTouch OS 13 ile çalışacak.