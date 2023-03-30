Her geçen gün ülkemizdeki faaliyetlerini artıran ve Türkiye pazarına özel hamleler yapan Vivo, son olarak Türkiye’de üretilen modellere 3 yıl güncelleme vereceği sözüyle adını duyurmuştu. Şirket, yine ülkemize özel bir hamle yaptı ve bir süredir satışta olan Vivo V25 5G modelinin ülkemize özel renk seçeneğini duyurdu!

Turkuaz Mavisi Vivo V25 5G Çok Can Yakacak!

Ülkemizin meşhur Akdeniz sahillerinden esinlenen bu renk seçeneğine “Turkuaz Mavisi” adı verilmiş. Akdeniz’imizin masmavi denizleri gibi oldukça göz alıcı bir renk olan Turkuaz Mavisi rengi, aynı zamanda güneş denize vurduğunda denizin renk değiştirdiği gibi güneş vurunca renk değiştirebiliyor.

Renk Değiştiren Florit AG Cam teknolojisinin kullanıldığı Vivo V25 5G, güneşten gelen UV ışınları altında farklı açılardan baktığınızda renk değiştiriyor. Güneş ışığı altındayken telefonun arka yüzeyi turkuaz mavisi renginden okyanus mavisi rengine dönüşüyor.

Vivo’nun kendi online satış kanalı aracılığıyla satışa sunulan Vivo V25 5G‘nin 8 GB bellek ve 256 GB dahili depolama kapasitesine sahip sürümü 14.599 TL fiyat etiketine sahip. Bununla beraber, cihazda bir kampanya da yapılmış ve telefonu sepete eklediğinizde 400 TL’lik indirim oluyor.

İndirime doymayan Vivo, bir güzellik daha yapıyor ve mail bültenine abone olanlara 200 TL ek indirim kuponu sağlıyor. Vivo, adeta kampanyayla kulakık ve ek garanti dağıtarak, 1.599 TL değerinde Vivo TWS2 ANC Bluetooth kulaklık ve 2.799 TL değerinde ekstra 1 yıl garanti paketini bu cihazı satın alanlara hediye ediyor.

Hediyeler sayesinde ufak bir Vivo ekosistemi kurabileceğiniz gibi, aynı zamanda tam 5 bin liraya varan indirime de sahip olabiliyorsunuz. Bu hamleyle beraber Vivo’nun gerçekten herkesi şaşırttığını söyleyebiliriz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Vivo V25 5G Turkuaz Mavisi nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!