Vivo V21 serisi resmen tanıtıldı!

reklam

Vivo V21 serisi ile akıllı telefon dünyasına merhaba dedi. Üç model ile kullanıcılarını karşılayan akıllı telefon serisinin, teknik özellikleri de kesinleşti. Orta seviye akıllı telefon rekabetinde önemli bir oyuncu olmak isteyen akıllı telefon serisi, tasarım detayları bakımından da önemli özelliklere sahip. Ayrıca akıllı telefon serisi, özellikle ön kamera konusunda da piyasadaki en iddialı cihazlar arasına girme ihtimaline sahip.

Göz atmak isteyebilirsiniz; Xiaomi Mi Band 6 akıllı bilekliğin satış rakamları şaşırttı!

reklam

Vivo V21 serisi üç adet cihaz ile akıllı telefon dünyasına giriş yaptı!

Vivo akıllı telefon dünyasına getirdiği ürün sayısını arttırmaya devam ediyor. Firma merakla beklenen V21 serisini resmen tanıttı. Geçtiğimiz günlerde seri ile alakalı bazı görseller paylaşan akıllı telefon üreticisi, üç modelden oluşan orta seviye akıllı telefonlarını piyasaya gösterdi. V21e, V21 ve V21 5G olmak üzere üç modele sahip olan seride, teknik özellikler de modelden modele değişebilmekte. Özellikle rekabetin arttığı şu günlerde seri kendi içerisinde oldukça önemli özelliklere sahip. Ayrıca serinin baz ve 5G’li modelleri ise hemen hemen aynı teknik özellikler ile dikkat çekiyor. V21 ve V21 5G modelleri güçlerini Dimensity 800U işlemcisinden alacaklar. Bununla birlikte firmanın neden 5G ve baz model diye iki farklı telefon çıkardığı tam olarak belli değil. İlk gelen yorumlara göre 5G özellikli model indirme hızı bakımından baz modele göre daha performanslı. Ayrıca bazı kaynaklardan gelen bilgilere göre, 5G özellikli akıllı telefon, her pazarda rekabete dahil olmayacak. Bu yüzden firma bu eksikliği aynı özellikli baz modelle kapatmak istiyor.

reklam

Serinin bir diğer üyesi olan Vivo V21e modeli ise, görece daha düşük teknik özelliklere sahip olacak. Akıllı telefon Qualcomm yapımı Snapdragon 720G işlemcisi ile piyasaya çıkacak. 5G özelliği olmayan cihazın daha bütçe dostu olacağı öğrenildi. Serinin üç üyesi de 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı kapasiteleri ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte seri sahibi kullanıcılar, sanal RAM özelliğinden de faydalanma imkanına sahip olacaklar. Firma sanal RAM uygulaması ile cihazın RAM kapasitesini 11 GB‘a kadar çıkarmayı hedefliyor. Bu sayede kullanıcılar, özellikle oyun performansı bakımından güçlü bir deneyime sahip olacaklar. Öte yandan akıllı telefon serisindeki modeller 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olacaklar. Bu pil de 33W‘lık hızlı şarj desteğini kullanıcılarına sunacak. Tasarımsal detayları da belli olan akıllı telefon serisi, özellikle ön kamera konusunda oldukça iddialı.

Vivo V21 serisi 44 MP ön kamera ile geliyor!

Vivo V21 serisindeki bütün cihazlar 6.44 inçlik AMOLED ekran ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte akıllı telefonlarda damla çentik tasarımı ve 90 Hz ekran yenileme hızı bulunuyor. Ancak ekran konusunda V21 ve V21 5G HDR 10+ desteği ile gelirken, V21e modeli HDR 10 ile kullanıcılarını karşılayacak. Ayrıca serideki bütün modeller 44 MP‘lik ön kameraya sahip olacaklar. Buradaki fark ise, optik görüntü sabitleyicisi. Zira V21 ve V21 5G modellerinde OIS desteği yer alacak. Ancak V21e modeli otomatik odaklama teknolojisi ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Serinin arka kamera özellikleri ise üç cihaz için de aynı. Akıllı telefonlarda, 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro lens yer alıyor. Firma arka kamera konusunda farklı bir tasarım tercih etmemiş. Ancak özellikle ön kamera konusunda firmanın iddialı olduğunu unutmamak gerek.

Vivo V21 ve V21 5G modellerinde ilginç bir yenilik daha yer alıyor. Akıllı telefonların ön tarafında çerçeve içerisinde iki adet LED flaş yer almakta. Bu sayede özçekim yapan kullanıcıların daha iyi ışığa sahip olmaları amaçlanıyor. Bununla birlikte bu özellik V21e modelinde yer almıyor. Tanıtımı gerçekleşen akıllı telefon serisi, ilk gün için sadece Malezya‘da satışta. Küresel pazara da çıkacak olan serinin, fiyatı henüz netlik kazanmadı. Bakalım firma, yeni serisi ile beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.

Vivo V21 teknik özellikleri;

Ekran : 6.44 inç AMOLED

6.44 inç AMOLED İşlemci: Dimensity 800U

Dimensity 800U RAM: 8 GB

8 GB Ön kamera: 44 MP OIS

44 MP OIS Arka kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

64 MP + 8 MP + 2 MP Depolama alanı: 128 GB

128 GB Batarya: 4000 mAh

4000 mAh Şarj teknolojisi: 33W

33W İşletim sistemi: Android 11

Android 11 Port: USB-C

Vivo V21 5G teknik özellikleri;

Ekran : 6.44 inç AMOLED

6.44 inç AMOLED İşlemci: Dimensity 800U

Dimensity 800U RAM: 8 GB

8 GB Ön kamera: 44 MP OIS

44 MP OIS Arka kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

64 MP + 8 MP + 2 MP Depolama alanı: 128 GB

128 GB Batarya: 4000 mAh

4000 mAh Şarj teknolojisi: 33W

33W İşletim sistemi: Android 11

Android 11 Port: USB-C

Vivo V21e teknik özellikleri;