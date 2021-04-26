Xiaomi Mi Band 6 akıllı bilekliğin satış rakamları şaşırttı!

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Xiaomi’nin en güncel akıllı bileklik modeli Xiaomi Mi Band 6‘nın satış rakamları şaşırttı. Mi Band 6, dünya çapında yüksek satış rakamları yakaladı.

Xiaomi’nin en yeni akıllı bileklik modeli Xiaomi Mi Band 6 modelinin satış rakamları açıklandı. Kısa bir süre önce satışa sunulan Mi Band 6 kısa süre içerisinde yoğun ilgi gördü. Stokları hızlıca eriten Xiaomi, Mi Band 6 modelinin satış rakamlarını kullanıcılardan saklamadı. Gelin şimdi Xiaomi Mi Band 6‘nın satış rakamlarına ve özelliklerine göz atatlım.

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Xiaomi‘nin popüler akıllı bilekliği Mi Band’i bilmeyen kalmamıştır. Özellikle Mi Band 3 ile ciddi bir ilerleme kateden Xiaomi, kısa sürede üç yeni Mi Band modeli daha piyasaya sürdü. Sevilen akıllı bilekliğin son modeli Xiaomi Mi Band 6, dönemin getirdiği özellikler ile serinin arasında en iyi yeri tutuyor diyebiliriz. Öyle ki kullanıcılar kısa sürede satış rakamları ile bunu kanıtladı bile.

Xiaomi 2 Nisan‘da satışa sunduğu akıllı bilekliği Mi Band 6’nın satış rakamlarını yakaladı. Henüz yeni dünya çapında satılmaya başlanılan Mi Band 6, kısa bir sürede bir milyondan fazla satmayı başardı. Şirketin CEO’su Lei Jun yaptığı paylaşım ile Mi Band 6‘ni ndünya çapında bir milyondan fazla satış yaptığını açıkladı. Bu satışların birçoğunu ise Çin oluşturuyor. Bunun nedeni ise global satışlara henüz yeni başlanması.

Serinin en sevilen modeli Mi Band 3’e baktığımızda bir milyon satış rakamını tam 17 günde yakalamıştı. Yani Mi Band 6 en az diğer modeller kadar sevildi diyebiliriz. Öte yandan bu modelin ülkemizde de satıldığını belirtmekte fayda var. Şimdi gelin Mi Band 6’nın özelliklerine göz atalım.

Xiaomi Mi Band 6’nın özellikleri!

İlk olarak cihaza dışardan baktığımızda diğer modellere göre büyük bir fark göremiyoruz. Yine alışılmış tasarımı ile gelen Mi Band 6, tabiki daha yüksek özellikler sunuyor. Mi Band 6‘yı bir önceki model olan Mi Band 5 ile karşılaştırdığımızda ilk olarak daha büyük bir ekran bulunduğunu görüyoruz. Keza Mi Band 5’teki 1.1 inç büyüklüğündeki ekran yerini Mi Band 6’da 1.56 inç büyüklüğündeki AMOLED ekrana bırakmış.

152×468 piksel çözünürlük sunan bu ekran birçok özelliği kullanıcılara sunuyor. Bunların en başında ise 36 farklı spor modu geliyor. Bu rakam Mi Band 5’te sadece 11 idi. Öte yandan yine Bluetooth 5.0 ile gelen cihaz daha önceki modellerde bulunmayan kandaki oksijeni algılama, uykuda solunum kalitesi takibi ve anormal kalp atış hızı izleme gibi özelliklere sahip. Aynı zamanda Mi Band 6, tıpkı Mi Band 5 gibi 5 ATM‘ye kadar suya dayanıklılık gösteriyor.

Tüm bu özelliklere sahip Mi Band 6 ülkemizde ortalama 420 TL gibi bir fiyat etiketine sahip. Mi Band 5’e göre yaklaşık bir buçuk kat daha pahalı olan Mi Band 6, yeni özellikleri ile fiyatını hak ediyor diyebiliriz. Sizce Mi Band 6 nasıl gözüküyor? Fiyatları ve özellikleri göz önünde bulundurduğunuzda siz olsanız hangi modeli alırdınız? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.