Vivo V21 SE Google Play Console’a uğradı!

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Vivo V21 SE modeli ile akıllı telefon dünyasına yeni bir yarışmacı kazandırmak istiyor. V serisinin yeni üyesi yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Birçok sertifika sitesine uğrayan akıllı telefonun son durağı Google Play Console oldu. Bazı teknik özellikleri konuşulmaya başlanan akıllı telefonun kullanacağı işlemci ve RAM kapasitesi de kesinleşti. Orta seviye akıllı telefon 5G özelliği olmadan piyasaya çıkacak. Bununla birlikte akıllı telefonun tasarım detayları da ortaya çıktı.

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Vivo V21 SE 5G özellikli olmayacak!

Çinli üreticiler her geçen gün akıllı telefon dünyasına yeni ürünler kazandırıyor. Özellikle fiyat performans cihazları ile önemli bir yere sahip olan akıllı telefon üreticileri, alt seviyelerde pek çok standardı değiştirmeyi başardı. Bu firmalar arasında yer alan Vivo da yeni serisi ile piyasayı hareketlendirecek gibi gözüküyor. Çinli akıllı telefon üreticisi, V serisine yeni üyeler ekleyecek. V21 serisi için geri sayıma geçen akıllı telefon üreticisi, serinin üyelerine bir bir sertifikalar alıyor. Baz modelini birçok ülkede sertifikalandıran akıllı telefon üreticisi diğer modelleri de hafiften göstermeye başladı. V21 SE modelini de piyasaya çıkaracak olan firma, cihazı ile Google Play Console platformuna uğradı. Detaylı tüm teknik özellikleri belli olmayan cihazın bazı kilit özellikleri belli oldu. Akıllı telefon piyasadaki rakiplerinin aksine 5G özellikli olarak piyasaya çıkmayacak. Firma bu modelde 4G özellikli işlemci kullanıyor.

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Vivo V21 SE Qualcomm yapımı işlemci ile piyasaya çıkacak. Akıllı telefon gücünü Snapdragon 720G işlemcisinden alacak. Bununla birlikte akıllı telefon 8 GB RAM kapasitesi ile piyasaya çıkacak. iQOO U3 modeline bazı açılardan benzeyen akıllı telefonun 128 GB depolama alanına sahip olacağı iddia ediliyor. Zira iki akıllı telefonun da model numaraları oldukça benzer. iQOO U3 V2061A model numarasına sahip. Öte yandan V2061 model numaralı V21 SE, Hindistan’da kayıtlı bir cihazla IMEI yönünden de eşleşiyor. Tüm bunların yanı sıra akıllı telefonun bazı ekran özellikleri de ortaya çıktı. Ekran boyutu belli olmayan cihaz, 1080×2400 piksellik çözünürlük ile kullanıcılarını karşılayacak. Akıllı telefonun piksel yoğunluğu ise 440ppi. Google Play Console listesinde akıllı telefonun tasarım detaylarına ilişkin yeni bilgiler de ortaya çıktı. Cihazın önden görünüşünün yer aldığı liste sayesinde ekran tasarımı belli oldu. Akıllı telefon günümüz rakiplerine nazaran yenilikçi olmadığı gibi biraz da eski sayılabilecek bir tasarım anlayışına sahip.

Vivo V21 SE damla çentikli ekran ile geliyor!

Google Play Console ziyareti sırasında önden bir fotoğrafı da ortaya çıkan akıllı telefonun tasarım detayları bir nebze de olsa kesinleşti. Buna göre Vivo V21 SE damla çentikli ekran ile piyasaya çıkacak. Akıllı telefonun ekran boyunun 6 inçten fazla olacak olmasına kesin diyebiliriz. Bununla birlikte günümüz orta seviye akıllı telefonları daha çok delikli ekran ile piyasaya çıkarken, firmanın bu tercihi de oldukça ilginç olmuş. Firma çerçeve konusunda da bonkör davranmışa benziyor. Bir adet ön kamerası bulunan akıllı telefonun, kamera özellikleri henüz belli değil. Ayrıca cihazın arka tarafında da ikili kamera kurulumu olacağı iddia ediliyor. Ancak iddialarda kameraların özelliği ile alakalı bir bilgi yer almıyor. Android 11 işletim sistemi ile piyasaya çıkacak akıllı telefon ile alakalı daha fazla bilgi henüz yer almıyor. Tanıtım tarihi yakın olan cihazın, ilerleyen zamanlarda yeni bilgiler ile bizleri karşılaması da kuvvetle muhtemel.

Vivo V21 serisi, 27 Nisan tarihinde yapılacak etkinlik ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Çok fazla detayı ortaya çıkmayan akıllı telefon serisinde gözler tabi ki de baz model olan V21‘in üzerinde olacak. Zira firma V21 modeli ile kullanıcılara RAM kapasitesini arttırma imkanı verecek. 8 GB RAM kapasitesi ile piyasaya çıkacak akıllı telefon “sanal RAM” özelliği ile depolama alanından ilave 3 GB daha ekleyebilecek. Böylelikle kullanıcılara 11 GB‘lık RAM kapasitesi imkanı veriliyor. Bununla birlikte baz model 5G özellikli olarak piyasaya çıkacak. Akıllı telefonun Snapdragon 765G işlemciyle piyasaya çıkacağı iddia ediliyor. Birde Pro modeli olan akıllı telefon baz model ile benzer özelliklere sahip olacak. Bakalım firma yeni serisi ile bekleneni karşılamayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.