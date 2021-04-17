Akıllı Telefonlar
My Huawei uygulaması, resmi olarak kullanıma sunuldu!
Huawei, küresel pazarda satış yaptığı müşterilerine daha fazla hizmet sunmak için son aylarda elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ocak ayında gerçekleşen Huawei Pollen toplantısında, üst düzey bir Huawei yöneticisi olan He Gang, şirketin yakında “My Huawei” uygulamasını kullanıma sunacağını duyurdu. Bugün ise ortaya çıkan raporlar, My Huawei uygulamasının resmi olarak çıkış yaptığını gösteriyor.
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My Huawei uygulaması neler içeriyor?
Huawei yetkililerine göre My Huawei uygulaması, Pollen Club, Huawei servisleri ve oyunları içerecek. Bununla birlikte uygulama, diğer üyeliklerin de tutulduğu merkez uygulama olacak. Ayrıca Honor cihazlarda bulunan mevcut My Honor uygulaması da Honor telefonlarda kullanılmaya devam edecek. My Honor uygulaması aslında My Huawei’yi temel alıyor. Honor’un satışının ardından uygulamanın ismi My Honor olarak revize edildi. Şirketin bu uygulama ile temel amacı, kullanıcıları çok fazla uygulama ile boğmak yerine her şeyi tek bir merkez üzerinde toplamak. Bununla birlikte kullanıcı deneyimi iyileşecek ve telefonlardaki kargaşa ortadan kalkacak.
My Huawei uygulaması, Huawei kullanıcıları için tek elden hızlı, zengin ve yüksek kaliteli hizmet sunmayı hedefliyor. Huawei servisleri, oyunlar, Huawei Akademi, yakındaki mağazalar gibi pek çok içerik bu uygulamada bir araya gelecek. Aynı zamanda Huawei’nin akıllı yaşam projesini daha da geliştirecek bir uygulama olacak.
Uygulamada, yakındaki mağazalar, çevrimiçi randevular ve akıllı algılama teknolojisi için tek tıkla arama butonu mevcut. Normalde farklı uygulamalar ile gerçekleşen bu özelliklerin tek bir yerde toplanması oldukça önemli. Mevcut cihazlarda ustalaşmak için geliştirilen cihaz asistanı da bu uygulama üzerinde kullanıma hazır olacak.
My Huawei ile Huawei’nin ürünlerini pratik bir şekilde satın alabileceksiniz. Ayrıca çeşitli çekiliş ve etkinliklerle de pek çok ürüne sahip olabilirsiniz. Uygulamanın temel hedefi kullanıcı deneyimini iyileştirmek. İlerleyen zamanlarda uygulamaya yeni fonksiyonların eklenmesi muhtemel gözüküyor. Ambargo baskısı altında olan Huawei, kullanıcı dostu bir firma olarak bu süreci atlatmaya çalışıyor. Ancak hala şirketin akıllı telefon pazarındaki geleceği belirsiz.
Huawei AppGallery’nin sezgisel yeni arayüzü ortaya çıktı!
ABD, Huawei’yi ilk yasakladığında, firmanın Google ile olan bütün bağları koptu. Bununla birlikte Play Store dahil olmak üzere pek çok uygulamaya erişim kısıtlı hale geldi. Bunun ardından Huawei, kendi uygulama mağazasını geliştirdi ve bağımsızlığını ilan etti. AppGallery’nin dünya çapında 500 milyondan daha fazla aktif kullanıcısı bulunmakta.
Şu an AppGallery’nin iki ana bölümü mevcut. Bunlar, “Öne Çıkanlar” ve “Kategoriler” olarak sıralanmakta. Öne çıkanlar bölümü, Huawei tarafından seçilen uygulamaları ve oyunları içeriyor. Ayrıca bu bölüm makaleler, kılavuzlar ve incelemeler gibi başka içeriklere de sahip. Bununla birlikte Huawei AppGallery editörleri, içeriklerin daha çok yerel eğilimlere ve ihtiyaçlara odaklanmasını sağlayacaklar. Bu kullanıcı arayüzünü alacak ülkelerin listesi;
- İsveç
- Norveç
- Finlandiya
- Danimarka
- Romanya
- Çekya
- Polonya
- Bulgaristan
- Türkiye
- Avusturya
- Litvanya
- Macaristan
- Ukrayna
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Akıllı Telefonlar
Gcam 8.1 modu Android akıllı telefonlara nasıl yüklenir?
Gcam, Android cihazların kamerasından maksimum fayda sağlamamızı sağlayan bir kamera uygulaması. Google Pixel cihazlarının bu kadar iyi fotoğraf çekebilme sebeplerinin başında geliyor. Gcam uygulaması Pixel cihazlar için sunuluyor olsa da geliştirici topluluğu sayesinde bu uygulamayı diğer Android cihazlarda kullanabilmek mümkün.
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Gcam Nedir?
Kısaca Gcam, Google Kamera uygulamasını birkaç akıllı telefona getiren bir moddur. Bu mod sayesinde amiral gemisi ya da orta sınıf farketmeksizin fotoğraf sahnelerini güzelleştirebilirsiniz.
Cep telefonu kameranızla aslında daha güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Bir kamera tek başına hiçbir anlam taşımaz. Yazılım ve donanım uyumu yüksek cihazların kamera performansı her zaman daha iyi olarak karşımıza çıkar. Apple cihazlarının kamerasının iyi çekiyo olarak anılma sebeplerinin başında bu geliyor. Çünkü donanım tarafıyla yazılım tarafı uyumlu çalışıyor.
Android cihazlara baktığımızda ise çok kaliteli sensörler bulunsa da bazı cihazların çoğu zaman bekleneni veremediğini görüyoruz. Bu noktada yeterli yazılımla cihazın donanımının beslenmediğini söyleyebilmek mümkün. Gcam yani Google Kamera böyle durumlarda Android cihazlarınızın imdadına yetişebilir. Daha önce videolarımızda da bu konuya değinmiştik.
Temel Özellikleri Nelerdir?
- Birçok yeni özellik
- Optimizasyonlar ve daha iyi uygulama yönetimi
- Düğme algılamalı AUX modu
- Her şey gelişmiş menü içerisinde konumlandırıldı
- Hatalar giderildi
Test edilen cihazlar: OnePlus 3T, OnePlus 5T, OnePlus 6, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T Pro, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T, Samsung S20 Ultra, Poco x2, Poco X3, Redmi Note 7 Pro, Asus Zenfone
Bu uygulama yeterli şartların sağlandığı tüm Android cihazlarda çalışır.
Google Kamera 8.1 Android cihazınıza nasıl yüklenir?
Yeni mod neredeyse tüm android telefonları destekliyor. Yine de bazı kısıtlamalar bulunuyor. Cihazın en az Android 10 sürümünü çalıştırdığından emin olmalısınız. Android 9.0 ya da daha eski sürümlerde bu uygulamayı çalıştırmanız mümkün değil.
- Bu linkteki apkyı indirin. (Bunun bir beta sürümü olduğunu ve bazı hatalar içerebileceğini unutmayın).
- Seçin ve yükleyin. (Harici kaynaklardan uygulama kurulumuna izin vermeniz istenebilir. Uygulama güvenliği konusunda şüpheniz olmasın).
- Ana ekranınızda ya da uygulamalar sekmenizde Google Kamera gözükecektir. Başlatabilirsiniz.
Önemli Not: Cihazınızda camera2.API‘nin etkin olduğundan emin olun. Bunu anlamak için Play Store’da “camera 2 API checker” yazmanız yeterli.
Ayarlar kısmından biraz kurcalayarak farklı modları ve uygulamayı keşfedebilirsiniz. Takıldığınız noktada rehber videolar yardımıyla ya da bizlere ulaşarak kameranızdan maksimum verimi alabilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi Mix Fold, 1 dakika içinde 30.000 birim satışı geçti!
Bugün, Xiaomi’nin ilk katlanabilen akıllı telefonu olan Xiaomi Mi Mix Fold, tüm satış kanallarında resmi olarak piyasaya çıktı. Cihaz, beklendiği üzere 9.999 Yuan(1533$) başlangıç fiyatı ile satışlara başladı. Xiaomi’nin yeni katlanabilen akıllı telefonu, ilk gün satışlarında bir dakika içinde 400 milyon Yuanlık satış gerçekleştirdi. Bu değer dolar cinsinden 61.34 milyon$’a denk geliyor. Buna göre cihazın en yüksek fiyatlı modeli olan 12.999 Yuanlık modelin, 30.000 birimden fazla sattığını söyleyebiliriz.
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Xiaomi Mi Mix Fold, katlanabilen akıllı telefonlar arasında nasıl bir yere sahip?
Bugün gerçekleşen yoğun satışın ardından Xiaomi Mi Mix Fold, katlanabilen akıllı telefonlar arasında önemli bir yere sahip olduğunu gösterdi. Bununla birlikte şirket, yoğun talebe rağmen arz konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Cihazın katlanabilen akıllı telefon sektöründeki rakipleri ise ilk gün yalnızca binler seviyesine satış gerçekleştirmişti. Bu telefon, bilk katlanabilen akıllı telefonu olmasına rağmen en üst segment özelliklere sahip. Üretici, Mi Mix Fold’un 200.000 katlamaya kadar dayanıklı olduğunu belirtti. Hatta bu limitin 1.000.000’a kadar çıkması da mümkün.
Xiaomi, cihazla ilgili ilginç bir meydan okuma başlattı. Bu meydan okumada Xiaomi Mi Mix Fold, bir canlı yayın odasında düzenli olarak katlanıp tekrardan açılarak dayanıklılık testinden geçecek. Böylece 1.6 saniyede bir katlanan telefonun ne kadar dayandığını görmüş olacağız.
Mi Mix Fold, hangi teknik özelliklere sahip?
Xiaomi Mi Mix Fold, piyasadaki en güçlü teknik özelliklere sahip cihazlardan biridir. Telefon, Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alıyor. Bununla birlikte cihazda 12/16 GB LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama arabirimi mevcut. Mi Mix Fold, kapalı halde 6.52 inçlik 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir panel kullanmakta. Açık halde ise bu ekran 8.01 inç boyutuna çıkıyor. Ayrıca bu ekranda 2K çözünürlük, HDR10+ ve Dolby Vision desteği de bulunmakta.
Mi Mix Fold’un, Xiaomi’nin kendi geliştirdiği Surge C1 çipiyle geldiğini de unutmamak gerek. Bu çip, yüksek ve alçak frekanslı sinyallerin paralel işlenmesiyle gerçekleşen çift filtreli bir konfigürasyona sahiptir. Yeni çip ile birlikte sinyal işleme verimliliği de %100 artış gösterdi. Firma, kendi geliştirdiği algoritmalarla birlikte görüntüleme teknolojisini bir adım öteye taşımayı hedefliyor.
Mi Mix Fold, kamera tarafında sıvı lens teknolojisi ile birlikte geliyor. Bununla birlikte sıvı lenslerde özel biyonik teknolojiler kullanılmakta. Sıvı lens, geleneksel optik lenslerin yerini almayı hedefleyen bir teknolojidir. Sıvı lensler ile birlikte akıllı telefon kameraları, insan gözüne benzer çekimler yapmaya yaklaşacak.
Mi Mix Fold, nasıl bir fiyatlandırma ile satışa çıktı?
- 12 GB RAM + 256 GB depolama: 9999 Yuan (yaklaşık 12 bin 380 TL + vergiler)
- 12 GB RAM + 512 GB depolama: 10999 Yuan (yaklaşık 13 bin 615 TL + vergiler)
- 16 GB RAM + 512 GB depolama (Ceramic Special Edition): 12999 Yuan (yaklaşık 16 bin 100 TL + vergiler)
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Akıllı Telefonlar
Oppo A94 5G resmi olarak tanıtıldı!
Oppo A94 5G modelini akıllı telefon dünyasına tanıttı. Orta seviyeye konumlandırılan akıllı telefonun teknik özellikleri ve tasarım detayları da lansman sayesinde kesinleşti. 5G özellikli orta seviye akıllı telefonlar arasında yerini alan cihaz önümüzdeki ay Avrupa‘da satışa çıkacak. Bununla birlikte akıllı telefonun fiyatı da belli oldu. Cihaz rakipleri ile neredeyse aynı seviyede fiyat etiketine sahip.
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Oppo A94 5G resmen ortaya çıktı!
Akıllı telefon dünyasında orta seviye cihaz sayısı artmaya devam ediyor. Günümüzde birçok firma bu kategoriye ürün çıkartıyor. Dünya genelindeki kur fiyatları nedeniyle bazen oldukça tercih edilen bu akıllı telefonlar da git gide yeteneklerine yenilerini ekliyor. Son olarak 5G‘nin de yaygınlaşması ile, bu seviyede rekabet yeni bir boyut kazandı. Android işletim sistemli cihaz geliştiricileri arasında önemli bir yere sahip olan Oppo da yeni akıllı telefonu ile kullanıcılarına merhaba dedi. A94 5G modelini tanıtan Çinli teknoloji devi, piyasadaki yerini sağlama almak istiyor. Bununla birlikte Avrupa için satışa çıkacak akıllı telefon, aslında tamamen baştan yapılmış bir cihaz değil. Firma geçtiğimiz haftalarda Singapur’da tanıttığı Reno5 Z 5G modelini bir nevi yeniden düzenledi. Akıllı telefon, Reno5 Z 5G modelinden farklı herhangi bir yenilik sunmuyor. Firma aynı akıllı telefonu başka isimle başka pazarlara sunmayı tercih etmiş görünen o ki. Gerçi bu yöntem özellikle Çinli üreticilerin sıkça başvurduğu bir yol.
Teknik özellikleri açıklanan Oppo A94 5G, Reno5 Z 5G modeli gibi MediaTek yapımı işlemci ile piyasaya çıkacak. Akıllı telefon gücünü Dimensity 800U işlemcisinden alacak. Özellikle fiyat performans ürünü orta seviye akıllı telefonlarda Dimensity serisi sıkça tercih ediliyor. 8 GB RAM kapasitesine sahip olacak akıllı telefon, 128 GB depolama alanı ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte akıllı telefonda microSD kart desteği bulunmamakta. Ancak 128 GB depolama alnı uzun bir süre kullanıcılara rahatça yetecek gibi gözüküyor. Öte yandan akıllı telefonun grafik biriminde ise Mali-G57 yer alıyor. Akıllı telefon 4310 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bununla birlikte cihaz 30W‘lık hızlı şarj desteği ile kullanıcılarını karşılayacak. Orta seviye akıllı telefon rekabetinde önemli bir rakip olmak isteyen akıllı telefonun tasarım detayları da belli oldu. Cihaz tasarımsal anlamda önemli bir yeniliğe sahip değil.
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Oppo A94 5G tasarım detayları
Akıllı telefon Reno5 Z 5G modeli ile birebir aynı. Akıllı telefonda 6.43 inçlik AMOLED FullHD+ ekran yer alıyor. Bununla birlikte cihazda delikli ekran teknolojisi mevcut. Bir adet ön kameranın yer aldığı akıllı telefonda 16 MP‘lık sensör kullanılmış. Öte yandan akıllı telefonda dört adet arka kamera dikkat çekiyor. Bu kameralar sırasıyla 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik sensörü ve yine 2 MP makro kamerası şeklinde sıralanmakta. Tüm bunların yanı sıra akıllı telefonun parmak izi okuyucusu da ekran içinde yer alıyor. Ayrıca cihazda 3.5 mm‘lik kulaklık girişi de bulunmakta. USB-C girişi bulunan akıllı telefonda Bluetooth 5.1 teknolojisi yer alıyor. Genel hatları ile akıllı telefon günümüz orta seviye modellerine benzer anlamda tasarım detaylarını üzerinde taşımakta.
Oppo A94 5G modeli iki farklı renk seçeneği ile piyasaya çıkacak. Akıllı telefon siyah ve açık mavi renk seçenekleri ile kullanıcılarını karşılayacak. Ayrıca akıllı telefon Android 11 tabanlı, ColorOS 11.1 arayüzü ile piyasaya çıkıyor. Fiyatı da belli olan akıllı telefon, rakiplerine yakın bir etikete sahip olacak. Akıllı telefon 430 dolardan satışa çıkacak. Tüm bunların yanı sıra akıllı telefonun Türkiye‘ye gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak şu an için ne zaman geleceği ve fiyatının ne olacağı ile ilgili kesin bir bilgi yer almıyor. 3 Mayıs tarihinde satışların başlayacağı akıllı telefon bakalım beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
Oppo A94 5G teknik özellikleri;
- Ekran : 6.43 inç Full HD+ AMOLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 800U
- RAM: 8 GB
- Ön kamera: 16 MP
- Arka kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Depolama alanı: 128 GB (microSD kart desteği yok)
- Batarya: 4310 mAh
- Şarj teknolojisi: 30W
- İşletim sistemi: Android 11 tabanlı ColorOS 11.1
- Port: USB-C
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