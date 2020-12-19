vivo V20 2021 önemli özellikleri görüldü

vivo, yeni telefonu vivo V20 ile Geekench’te görüntülendi. Telefonun Geekbench skoru ve kilit teknik özellikleri bu test sayesinde sızdı. Geçen seneki modelle benzerlikler var

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vivo, tıpkı OPPO, OnePlus ve Realme gibi, Çinli BBK Electronics grubunun bir parçası. 2009 yılında kurulan şirket, o dönemden beri akıllı telefonlar üretmeye devam ediyor. Gittikçe Pazar payını arttıran vivo, 2020 ikinci çeyrek raporlarına göre, akıllı telefonlardaki pazar payının %8 gibi bir miktarına sahip. Bu onu tek başına dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri yapıyor. Firma son dönemde ülkemizde de aktif şekilde bulunuyor ve ürünleri satın alınabiliyor. Şirketin son telefonu vivo V20 (2021), Geekbench üzerinde görüntülendi. Telefonun bazı kilit teknik özellikleri sızdı.

vivo V20 2021

Geekbench testinde kilit bazı özellikleri görüntülenen vivo V20, görünüşe göre 8 GB RAM ile gelecek. Android 11 işletim sistemine sahip olacak telefonun, anakart kısmında SM6150 yazısı dikkat çekiyor. Bu model numarası Qualcomm Snapdragon 675 il ilişkilendiriliyor. Ne yazık ki sızan bilgiler şimdilik sadece bu kadar. Telefonun çıkış tarihi yaklaştıkça daha fazla bilginin gelmesi bekleniyor.

Eski modelin özellikleri

Şu an için başka özellikleri belli olmayan telefonun, temmuz ayında duyurulan geçen yılın modeli üzerine küçük gelişmelerle birlikte yenilenmiş bir şekilde çıkması bekleniyor. Önceki vivo V20 modeli, Qualcomm Snapdragon 720G işlemci, 1080×2400 çözünürlüğe sahip 6,44 inç FHD+ Amoled ekran ve ana kamerası 64 MP olan üçlü bir kamera sistemine sahipti. Aynı zamanda telefonun 4000 mAh 33 W hızlı şarj destekleyen batarya ve 128 GB depolama seçeneğinin de aşağı yukarı korunması bekleniyor.

vivo V20’nin çıkış tarihiyle ya da fiyatıyla ilgili elimizde ne yazık ki henüz bir bilgi yok. Önceki modelin Hindistan’da 29,990.0 rupiye çıktığını düşünürsek (3.108,27 Türk Lirası + vergiler), yeni model için de buna yakın bir fiyat beklemek doğru olacaktır. Bakalım vivo yeni telefonuyla beklentileri karşılayıp, başarılı olabilecek mi?

Konuyla ilgili gelişmeler için takipte kalın…