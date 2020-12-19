Akıllı Telefonlar
vivo V20 2021 önemli özellikleri görüldü
vivo, yeni telefonu vivo V20 ile Geekench’te görüntülendi. Telefonun Geekbench skoru ve kilit teknik özellikleri bu test sayesinde sızdı. Geçen seneki modelle benzerlikler var
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vivo, tıpkı OPPO, OnePlus ve Realme gibi, Çinli BBK Electronics grubunun bir parçası. 2009 yılında kurulan şirket, o dönemden beri akıllı telefonlar üretmeye devam ediyor. Gittikçe Pazar payını arttıran vivo, 2020 ikinci çeyrek raporlarına göre, akıllı telefonlardaki pazar payının %8 gibi bir miktarına sahip. Bu onu tek başına dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri yapıyor. Firma son dönemde ülkemizde de aktif şekilde bulunuyor ve ürünleri satın alınabiliyor. Şirketin son telefonu vivo V20 (2021), Geekbench üzerinde görüntülendi. Telefonun bazı kilit teknik özellikleri sızdı.
vivo V20 2021
Geekbench testinde kilit bazı özellikleri görüntülenen vivo V20, görünüşe göre 8 GB RAM ile gelecek. Android 11 işletim sistemine sahip olacak telefonun, anakart kısmında SM6150 yazısı dikkat çekiyor. Bu model numarası Qualcomm Snapdragon 675 il ilişkilendiriliyor. Ne yazık ki sızan bilgiler şimdilik sadece bu kadar. Telefonun çıkış tarihi yaklaştıkça daha fazla bilginin gelmesi bekleniyor.
Eski modelin özellikleri
Şu an için başka özellikleri belli olmayan telefonun, temmuz ayında duyurulan geçen yılın modeli üzerine küçük gelişmelerle birlikte yenilenmiş bir şekilde çıkması bekleniyor. Önceki vivo V20 modeli, Qualcomm Snapdragon 720G işlemci, 1080×2400 çözünürlüğe sahip 6,44 inç FHD+ Amoled ekran ve ana kamerası 64 MP olan üçlü bir kamera sistemine sahipti. Aynı zamanda telefonun 4000 mAh 33 W hızlı şarj destekleyen batarya ve 128 GB depolama seçeneğinin de aşağı yukarı korunması bekleniyor.
vivo V20’nin çıkış tarihiyle ya da fiyatıyla ilgili elimizde ne yazık ki henüz bir bilgi yok. Önceki modelin Hindistan’da 29,990.0 rupiye çıktığını düşünürsek (3.108,27 Türk Lirası + vergiler), yeni model için de buna yakın bir fiyat beklemek doğru olacaktır. Bakalım vivo yeni telefonuyla beklentileri karşılayıp, başarılı olabilecek mi?
Konuyla ilgili gelişmeler için takipte kalın…
Akıllı Telefonlar
Instagram, iPhone 12 Pro için ProRAW desteğine kavuştu!
Instagram artık, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro Max ile çekilebilen yeni ProRAW fotoğraf formatı için destek sağladığını duyurdu.
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Instagram ProRAW desteği nedir?
Instagram geliştiricisi Tim Johnsen, haberi Twitter üzerinden yayınladığı bir yazıyla paylaştı. Ayrıca yazısında, DNG formatındaki ProRAW fotoğraflarının Instagram’da düzenlenemeyeceğini de belirtti. Sunulan destek ile ilgili daha fazla ayrıntı henüz mevcut değil. Ancak Instagram’ın ProRAW formatındaki dosyayı yine Instagram’da gösterilen JPG’ye dönüştürdüğü görülüyor.
Şimdilik destek oldukça sınırlı ancak ProRAW fotoğrafları çeken ve bunları Instagram dışında düzenleyenler, elde edilen görüntüyü ayrı bir JPG oluşturmaya gerek kalmadan doğrudan sosyal ağda paylaşabilecekler. ProRAW resimlerinin boyutu oldukça büyük ve yaklaşık 25 MB boyutunda bir alan kaplıyor, bu nedenle Instagram onları sıkıştırıyor.
ProRAW, iOS 14.3 güncellemesiyle etkinleştirilen ve sadece “iPhone 12 Pro” ile “iPhone 12 Pro Max“de bulunan bir özellik olarak karşımıza çıkmıştı. Apple’ın iPhone’una eklediği bilişimsel fotoğrafçılık özelliklerinden yararlanan özellik, kullanıcılara beyaz dengesi, gürültü azaltma, keskinleştirme ve daha fazlası üzerinde kontrol sağlıyor.
Fotoğrafçı Austin Mann bu haftanın başlarında ProRAW ile ilgili önemli noktalara vurgu yaptı. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro Max’de bulunan ProRAW özelliğinin karışık iç mekan aydınlatması, aşırı düşük ışık ve süper yüksek dinamik aralıklı görüntüler gibi Apple’ın genel algoritmalarının zorlanabileceği durumlarda ideal olduğunu söyledi. Özellikle profesyonel fotoğrafçıların ProRAW formatını denemesi için önümüzdeki günlerde daha fazla fırsatı olacak. Biz de bu sayede ProRAW’ın iPhone fotoğrafçılığına neler kattığını daha iyi görebileceğiz.
Akıllı Telefonlar
Vivo X60 serisi, ekran detaylarıyla görüntülendi!
Vivo X60 serisi, bu hafta pek çok sızıntı ile adını duyurdu. Cihazlar, 28 Aralık tarihinde bir lansman ile kullanıcılara tanıtılacak. Geçtiğimiz gün çıkan sızıntılarda, yeni serinin Zeiss ortaklığı ve ultra stabilizasyon teknolojisi ile geleceğini öğrenmiştik. Ayrıca telefonların Samsung‘un en yeni yonga seti olan Exynos 1080 ile geleceği de Geekbench‘te görüntülendi. Şimdi ise X60 serisinin ekran detayları ortaya çıktı.
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Vivo X60 serisi, hangi ekran özellikleri ile gelecek?
Digital Chat Station tarafından Weibo‘da yapılan paylaşımda Vivo X60 serisinin ekran özellikleri görüntülendi. Cihazlar 6,56 inçlik Samsung E3 OLED panel kullanacak. Ekranın ortasında kamera için bir delik bulunacak. Telefonların ekranı 120 Hz ekran tazeleme hızına ve 1080p+ çözünürlüğe sahip olacak. X60, düz bir ekran kullanırken X60 Pro ve X60 Pro Plus, kavisli bir ekran kullanacak. Cihazların birinci sınıf ve amiral gemisi düzeyinde ekranlarının olduğu görülüyor. Ekranların ekran/gövde oranı ise oldukça yüksek ve telefonun alt tarafında oldukça ince bir çerçeve olduğu söylenebilir.
Bazı spekülasyonlara göre X60, 7,3 mm inceliğinde olacak. Bu da onu 7,4 mm inceliğindeki iPhone 12 Mini‘den daha ince bir telefon haline getiriyor. Eğer sızıntılar doğru ise dünyanın en ince 5G akıllı telefonu X60 olacak. Vivo‘nun yeni telefon ailesi, şirketin yeni arayüzü olan OriginOS ile desteklenecek. 28 Aralık tarihinde gerçekleşecek lansmanda cihazlar hakkında daha detaylı bilgilere ulaşacağız.
Akıllı Telefonlar
Samsung Exynos 2100 işlemcisinin tanıtım tarihi belli oldu
Samsung, merakla beklenen yeni işlemcisi Exynos 2100 için ilk resmi duyuruyu yaptı ve tarihi verdi. Şirket, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşıma göre yeni işlemcisini yeni yılın başında tanıtacak.
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Güney Kore merkezli teknoloji devi gelecek nesil amiral gemisi akıllı telefonlar için geliştirdiği yonga seti ile ilgili yeni bir tanıtım videosu yayınladı. Şirket, yaptığı paylaşımda “Yepyeni bir Exynos geliyor” ifadesine yer verdi ve yeni yonga setinin 12 Ocak 2021 tarihinde tanıtılacağını duyurdu. Ayrıca yeni işlemci ‘Exynos 2100’ adıyla piyasaya sürüleceği ifade edildi.
Samsung, bu zamana kadar Exynos yonga setlerinin Snapdragon yonga setlerine göre daha düşük performans göstermesi yüzünden tepki toplamıştı. Şirket, bu sebeple yepyeni bir mobil yonga seti geliştirmeye odaklandıklarını açıklamıştı. Basına sızan bilgilere göre Samsung Exynos 2100 işlemcisi, Snapdragon 888 ve A14 Bionic gibi 5 nm fabrikasyon süreciyle üretilecek.
#Exynos_is_back
A whole new Exynos is coming.
January 12th, 2021. pic.twitter.com/d85kT9Xvru
— Samsung Exynos (@SamsungExynos) December 18, 2020
Basına sızan bilgilere göre yeni işlemci, 1 + 3 + 4 çekirdek düzenini kullanacak. İşlemcide bir ARM X1 ana çekirdek (2,91 GHz), üç Cortex A78 performans çekirdeği (2,81 GHz) ve 4 Cortex A-55 çekirdeği (2,21 GHz) yer alacak. Yonga setinin grafik bölümündeyse Mali-G78 bulunacak.
Samsung’un yeni yonga seti, yine Ocak ayında tanıtılması beklenen Galaxy S21 serisinde boy göstermesine kesin gözüyle bakılıyor. Teknoloji devi, yeni amiral gemisi Galaxy S21 serisini bazı ülkelerde Snapdragon işlemcili halini, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülkede ise Exynos işlemcili haliyle satışa sunacak.
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