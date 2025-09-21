Xiaomi, akıllı telefon pazarındaki liderliğini tablet segmentine de taşımaya hazırlanıyor. Şirketin heyecanla beklenen yeni Xiaomi Pad 8 modeline dair bilgiler sızmaya devam ediyor. Bu yeni cihaz, güçlü donanımı, şık tasarımı ve uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sızıntılar, Xiaomi Pad 8‘in teknoloji meraklıları için yeni bir cazibe merkezi olacağını gösteriyor. Bu cihaz, özellikle yüksek performans ve estetik görünümü bir arada arayan kullanıcıları hedefliyor. Cihazın özellikleri, şirketin tablet pazarındaki iddiasını pekiştiriyor.

Xiaomi’den Tablet Pazarını Sallayacak Hamle: Xiaomi Pad 8!

Son sızıntılar, Xiaomi Pad 8‘in teknik özelliklerine ışık tutuyor. Cihazın kalbinde, Qualcomm’un Snapdragon 8s 4. Nesil işlemcisi bulunuyor. Bu güçlü işlemci, tabletin hem günlük kullanımda hem de yoğun uygulamalarda akıcı bir performans sergilemesini sağlıyor.

Geekbench testlerinde elde edilen sonuçlar, Xiaomi Pad 8‘in tek çekirdekte 1.984, çok çekirdekte ise 6.323 puan aldığını ortaya koyuyor. Bu değerler, cihazın benzer işlemciye sahip telefonlardan biraz daha düşük olsa da, nihai sürümde daha yüksek performans elde edilebileceği düşünülüyor. Ayrıca, 12 GB RAM desteği, çoklu görevleri sorunsuz bir şekilde yerine getirmeyi mümkün kılıyor.

Ekran tarafında da iddialı özellikler göze çarpıyor. Xiaomi Pad 8, 11.2 inçlik LCD bir ekranla geliyor. Bu ekran, 3.2K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunarak hem içerik tüketimi hem de oyun deneyimi için ideal bir zemin hazırlıyor. 9.200 mAh‘lik bataryası ve 45W hızlı şarj desteği sayesinde uzun süreli kullanımlar mümkün hale geliyor.

Tüm bu güçlü donanıma rağmen, cihazın sadece 5.75 mm inceliğinde ve 485 gram ağırlığında olması, taşınabilirlik açısından büyük bir avantaj sağlıyor. Xiaomi Pad 8, şık ve düz kenarlı tasarımıyla da göz dolduruyor.

Diğer teknik özellikler arasında 13 MP arka kamera, 8 MP ön kamera, dörtlü hoparlör sistemi ve dörtlü mikrofon bulunuyor. Cihazın alt kısmında yer alan USB-C 3.2 Gen 1 bağlantı noktası, hızlı veri transferi imkanı sunuyor. Yazılım tarafında ise, Xiaomi Pad 8‘in, şirketin tüm ekosistemiyle uyumlu çalışacak şekilde tasarlanan HyperOS 3 işletim sistemiyle gelmesi bekleniyor.

Tüm bu özellikleriyle Xiaomi Pad 8, rekabetçi fiyatıyla tablet pazarında dengeleri değiştirebilecek bir model olarak öne çıkıyor. Cihaz, özellikle yüksek performans, zarif tasarım ve uzun pil ömrü arayan kullanıcılar için ideal bir seçenek olabilir. Xiaomi Pad 8, markanın bu segmente yaptığı büyük yatırımın bir göstergesi niteliğinde.

Siz Xiaomi Pad 8 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.