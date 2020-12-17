Vivo X60, Exynos 1080 ile Geekbench’te görüntülendi!

Vivo, 2020 yılının son akıllı telefon serisi olacak olan Vivo X60 serisini 28 Aralık’ta Çin’de gerçekleştireceği lansman ile tanıtacak. Yenilikçi kamera özellikleri ile tanınan akıllı telefon ailesi, Exynos’un en yeni yonga seti ile piyasaya sürülecek. Samsung‘un geliştirdiği Exynos 1080 yonga seti ile satışa çıkacak olan cihazın Geekbench sonuçları ortaya çıktı.

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Vivo X60, Exynos 1080 ile nasıl bir performans verecek?

Exynos 1080, Samsung‘un ilk 5 nm üretim süreci ile üretilen yonga seti olarak tanıtıldı. Bu yonga seti entegre bir 5G modem ile birlikte geliyor. Exynos 1080‘in 2,8 GHz ile çalışan bir adet Cortex-A78 ve 2,6 GHz ile çalışan üç adet Cortex-A78 çekirdeği bulunuyor. Bu dört çekirdeğin haricinde gündelik işler için kullanılan dört adet Cortex-A55 çekirdeği de mevcut. Samsung‘un yeni yonga setini ilk kullanacak telefon ise Vivo X60 olacak. Cihaz, Geekbench‘te Exynos 1080 ve 12 GB RAM ile birlikte görüntülendi.

X60, daha önce V2047A model numarası ile görüntülendiği için Geekbench‘te görüntülenen cihazın bu cihaz olduğu belirlendi. Telefon tekli çekirdekte “888”, çoklu çekirdekte ise “3244” skor aldı. 12 GB RAM‘i bulunan cihaz, Android 11 tabanlı OriginOS arayüzü ile gelecek. Vivo‘nun “X” serisi, performansın yanı sıra oldukça iyi bir kamera deneyimi de sunuyor. Vivo X50 Pro Plus, hala DxOMark sıralamasında üst sıralarda bulunuyor. 28 Aralık tarihinde tanıtılacak X60 serisinin de benzer bir performans vermesi bekleniyor.