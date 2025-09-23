Apple, merakla beklenen ve Liquid Glass arayüzü ile iPhone kullanıcılarının beğenisini kazanan iOS 26 işletim sistemini yayınlamasının hemen ardından yeni bir güncelleme için kolları sıvadı. Şirket, bir sonraki ara güncelleme olan iOS 26.1 Beta 1 sürümünü geliştiriciler için erişime açarak, sürümün test sürecini başlattı. Bu hızlı hareket, iOS 26.1 Beta 1 güncellemesinin ana sürümde karşılaşılan olası hataları ve performans sorunlarını gidermeyi hedeflediğine işaret ediyor.

iOS 26.1 Beta 1 Neler Getiriyor?

15 Eylül’de kullanıma sunulan iOS 26, iPhone deneyimini baştan aşağı yenileyen görsel yenilikler ve performans iyileştirmeleri ile gelmişti. Ancak her büyük güncellemede olduğu gibi, bazı küçük hataların da ortaya çıkması kaçınılmaz oldu. Apple’ın iOS 26.1 Beta 1 sürümünü bu kadar kısa sürede yayınlaması, bu hataların giderilmesine ve sistemin daha da stabilize edilmesine öncelik verildiğini gösteriyor.

Ayrıca, en dikkat çekici yeniliklerden biri de Apple Intelligence yapay zeka özelliğinin Türkçe dil desteği kazanması oldu. Bu, Türk kullanıcılar için yapay zeka teknolojisinin daha erişilebilir hale gelmesi anlamına geliyor.

Teknik detaylara bakıldığında, iOS 26.1 Beta 1 sürümünün yapı numarası 23B5044l olarak belirlendi. Bu numara, iPhone 17 ve iPhone 17 Pro modelleri için yayınlanan kararlı iOS 26 sürümünün yapı numaralarından daha yüksek. Bu da Apple’ın, yazılım geliştirme sürecinde yeni bir aşamaya geçtiğini ve aktif olarak yeni özellikler üzerinde çalıştığını resmen kanıtlıyor.

Ek olarak, iPhone 17 Pro ve Air modellerinde bazı kullanıcıların yaşadığı çizilme sorunları da gündemde yerini koruyor. Bu sorunun, gelecekteki güncellemelerle yazılımsal bir müdahale ile çözülüp çözülmeyeceği merak ediliyor.

Apple‘ın genellikle ilk beta sürümlerinde büyük yeni özellikler yerine stabilite ve hata düzeltmelerine odaklandığı biliniyor. Bu nedenle, iOS 26.1 Beta 1 ile gelen ana yeniliklerin önümüzdeki beta sürümleriyle daha net bir şekilde ortaya çıkması bekleniyor.

Yeni güncellemeler geldikçe, iPhone kullanıcıları için hangi yeni özellikler ve iyileştirmelerin geleceği daha da netleşecektir. iOS 26.1 Beta 1 sürümünün getirdiği güncelleme ile birlikte iPhone cihazlarının daha da akıllı ve hızlı çalışması hedefleniyor.

Siz iOS 26.1 Beta 1 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.