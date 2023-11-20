vivo gelecek yıl Almanya’da düzenlenecek olan UEFA Avrupa Şampiyonası UEFA EURO 2024TM’ün Resmi Ortağı olduğunu ve turnuvanın resmi akıllı telefon sağlayıcısı olarak hizmet vereceğini duyurdu. Tüketici taleplerini odağına alarak profesyonel düzeyde fotoğrafçılığı herkes için kolay ve erişilebilir hale getiren ve kullanıcılara aksiyon dolu her anı yakalama olanağı tanıyan teknolojiler ve amiral gemisi akıllı telefonlar sunmayı hedefleyen vivo, UEFA EURO 2024TM resmi akıllı telefonu olarak en yeni akıllı telefon teknolojilerini dünya futbol sahnesinde sergileyecek.

İlginizi Çekebilir: PORTRE VE ZOOM KRALI GELDİ! | vivo X100 Serisi neler sunuyor?

Takım çalışmasının ve ortak bir hedef peşinde koşmanın özünü örnekleyen zengin bir geçmişe sahip olan futbol, dünya çapında en çok takip edilen spor olarak yerini korumaya devam ediyor. Dünyanın önde gelen spor etkinliklerinden biri olan UEFA Avrupa Şampiyonası, dünya çapında beş milyarın üzerinde taraftar tarafından keyifle takip ediliyor. vivo, dünyanın dört bir yanındaki futbol taraftarlarının ilgisini çekmek ve turnuvanın heyecanını paylaşmak için UEFA ile yakın işbirliği içinde çalışacak. İş birliği kapsamında vivo, UEFA EURO 2024 TM personelini vivo amiral gemisi akıllı telefonlarla destekleyerek etkinliğin başarısına katkıda bulunacak. Taraftarlar, vivo’nun desteğiyle gerçekleştirilecek etkinlikler aracılığıyla özel bir şampiyona deneyimi yaşayacak. Her maç öncesinde dünyanın önde gelen bazı DJ’lerinin performansları ile taraftarların coşkusu daha da artacak, her maçın ardından vivo UEFA iş birliği ile turnuvanın en iyi oyuncularını kutlamak üzere “Maçın Oyuncusu” töreni gerçekleştirecek.

2021 yılında vivo, UEFA EURO 2020TM’nin resmi ortağı olarak taraftarları maçlardaki tezahüratları ve neşeli anları yakalayıp paylaşmaya teşvik eden bir sosyal medya kampanyası başlattı. Turnuvanın açılış ve kapanış törenlerinde taraftarların hazırladığı içeriklere yer verildi. vivo ayrıca Avrupa Şampiyonası’nın 60. yıl dönümü nedeniyle UEFA’ya hediye edilen turnuva tarihindeki ünlü anların unutulmaz fotoğraflarını geri yüklemek için tescilli yapay zekâ teknolojisini kullandı. Marka bazı futbol taraftarları tarafından düzenlenen bir sosyal medya girişimine yanıt olarak şanslı bir taraftarın şampiyonluk finaline yaptığı rüya gezisine de sponsor oldu.