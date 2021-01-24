Akıllı Telefonlar
Vivo X51 5G modelinin DxOMark puanı belli oldu
Vivo X51 5G modelinin merakla beklenen DxOMark puanı belli oldu. Ülkemizde de satışı bulunan Vivo X51, sunduğu özelliklerin yanında kamera performansı ile de dikkat çekiyor.
İlginizi çekebilir: Cuma Raporu #138: GeForce NOW, Xiaomi ve Tecno fabrikaları, Twitter reklam yasağı ve dahası
Vivo X51 modeli; 6,56 inç FHD+ 90 Hz AMOLED ekran, Snapdragon 765G işlemci, 33W hızlı şarj destekli 4.315 mAh pil, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bizleri karşılıyor. Ön kamerası 32 megapiksel olan telefonun arkasında ise 48 megapiksel ana + 13 megapiksel optik zoom + 8 megapiksel periscope telefoto lens ve 8 megapiksel ultra geniş açı kameraları yer alıyor.
DxOMark’ın detaylı incelemesinde Vivo X51 5G modeli; fotoğraf alanında 117, zoomda 67 ve video kısmında ise 102 puan aldı. Söz konusu akıllı telefonun ortalama skoru 114 puan olarak belirlendi.
İlginizi çekebilir: DÜNYANIN İLK KATLANABİLİR EKRANLI BİLGİSAYARI! | Lenovo ThinkPad X1 Fold
Vivo X51 5G modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.56 inç büyüklüğünde FHD+ (2,376 x 1,080 piksel) çözünürlük, 90 Hz AMOLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB
- Ön Kamera: 32 MP
- Arka Kamera: 48 MP + 13 MP + 8 MP + 8 MP
- Batarya: 4,315 mAh (33 watt hızlı şarj desteği)
- Bağlantı: Wi-Fi 2.4G, 5G Wi-Fi MIMO, Bluetooth 5.1, GPS, OTG, NFC
- Boyutlar: 158.46 mm x 72.80 mm x 8.04 mm
- Ağırlık: 181,5 gram
- Fiyat: 8.999 TL
Vivo X51 5G modelinin genel olarak doğru pozlama yaptığını, ultra geniş açısı, gece çekimi performansları ve doğru cilt tonları yakalaması telefonun güzel ve güçlü yönleri olduğunu söylendi. Ancak telefonun dinamik aralık ve beyaz dengesindeki renk tonları iyileştirilmesi gereken alanlar olduğunu belirtildi.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler ve genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Akıllı Telefonlar
Android telefonlar, iPhonelardan iki kat hızlı değer kaybediyor!
BankMyCell, satın alma işleminden sonra akıllı telefon fiyatlarının düşme oranına ilişkin geleneksel yıllık raporunu yayınladı. Bu raporda, eski telefonların ek ücret karşılığı yeni telefonlar ile değiştirilmesi de değerlendirildi. Bununla birlikte Android telefonlar ve iPhonelar, değer bakımından yıllara göre kıyaslandı.
İlginizi çekebilir: Razer Naga X, MMO oyuncuları için satışa çıktı!
Android telefonlar ve iPhone’lar yıllara göre yüzde kaç değer kaybediyor?
BankMyCell tarafından yayınlanan raporda, bir tablo üzerinden akıllı telefonların yıllar içinde kaybettiği değer gösteriliyor. Tabloya göre Android telefonlar, satın alındıktan sonra iPhonelardan iki kat daha hızlı değer kaybediyor. İlk 12 ayda, iPhone cihazlar %15 değer kaybederken Android cihazlar %30 değer kaybediyor. Bu değerler ilk 24 ayda iPhonelar için %35, Android cihazlar için ise %60‘a denk geliyor. Dört yıllık bazda ise iPhonelar %66 değer kaybederken Android cihazlar %80 değer kaybediyor.
Bireysel markalara bakıldığında HTC, Motorola ve Sony, ilk yıl fiyat indirimi oranında lider oldu. Bu üç şirket sırasıyla %53.08, %42.57 ve %39.51 oranlarında fiyat kaybına uğruyor. En yavaş fiyatı düşen cihazlar ise iPhone, LG ve Nokia cihazlar oluyor.
Amiral gemisi Apple ve Samsung cihazlarda ise fiyat düşüşü,
- Samsung Galaxy S20 (-34.78% 9 ay içinde), iPhone 11 (-12.84% 2020 yılı içinde)
- Samsung Galaxy S20 + (-30.59% 9 ay içinde), iPhone 11 Pro (-21.31% 2020 yılı içinde)
- Samsung-Galaxy S20 Ultra (-36.30% 9 ay içinde), iPhone 11 Pro Max (-15.96% 2020 yılı içinde)
olarak gerçekleşti.
Akıllı Telefonlar
Nokia 2021 ilk iki çeyreğinde birçok telefon çıkarmayı planlıyor
Nokiapoweruser tarafından gelen bilgilere göre HMD Global firması 2021 başlarında birçok yeni Nokia akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Sözü geçenler için ise Nokia 1.4 cihazından tutun Nokia 7.3 ve 7.4 telefonlarına kadar geniş bir yelpaze söz konusu.
İlginizi çekebilir:
- Nokia Quicksilver, Geekbench’te ortaya çıktı!
- Uygun ve oldukça güçlü telefon ve bilgisayar cihazları önerileri için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.
Bu cihazların içinde en erken gelmesi beklenen telefon Şubat ayına planlanan Nokia 1.4 olarak karşımıza çıkıyor. Telefonun özelliklerinin çoğu da sızdırılmış durumda.
Ondan sonra ise Nokia 6.3 ve 6.4 5G destekli akıllı telefonların gelmesi bekleniyor. Bu cihazların ise ilk çeyreğin sonlarına doğru veya ikinci çeyreğin başlarında duyurulması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan “Quicksilver” isminin de Nokia 6.3 veya 6.4 cihazlarına ait olduğu düşünülüyor. Aynı şekilde bu iki cihazın da özellikleri büyük ölçüde bilinir durumda.
Son olarak ise Nokia 7.3 ve 7.4 5G destekli telefonlar listede yer alıyorlar. Bu cihazların ise yine erken sayılabilecek bir şekilde Şubat ayı sonu veya Mart ayı içerisinde duyurulmaları bekleniyor.
Bilginin tam olarak nereden geldiği bilinmese de Nokia firmasının 2021 yılı için en az dört tane 5G destekli akıllı telefon çıkarma planıyla aynı doğrultuda gözüküyor. Bunlar dışında Nokia 5.5 ve Nokia 8.4 cihazları da piyasaya sürülmeye hazırlanıyorlar. Bu iki cihazın ise 2021 ikinci yarısında bir zamanda kullanıcılarla buluşmaları muhtemel gözüküyor.
Akıllı Telefonlar
Oppo Find X3 Lite, kutusuyla birlikte görüntülendi!
Geçtiğimiz ay Oppo, Reno 5 akıllı telefon serisini tanıttı. Bu seri, Reno 5, Reno 5 Pro ve Reno 5 Pro+ olmak üzere üç adet telefon içeriyor. Bu ayın başında yayınlanan bir rapora göre taban model Reno 5‘in, Oppo Find X3 Lite olarak piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Şimdi ise bu telefonun perakende kutusu, kendisi, şarj cihazı ve kablosunun görüntüleri sızdırıldı.
İlginizi çekebilir: OnePlus 9 ve 9 Pro, teknik özellikleriyle görüntülendi!
Oppo Find X3 Lite hakkındaki yeni sızıntılar neler?
Find X3 Lite, tanınmış bir Hintli haberci olan Sudhanshu Ambhore‘nin Twitter hesabındaki paylaşımla görüntülendi. Ambhore, bu resimleri DM aracılığı ile elde ettiğini ve internette hiçbir haber kaynağında bulunmadığını belirtti. Bu nedenle Oppo Find X3 Lite‘ı gerçekten ilk kez bu resimler ile görmüş olabiliriz. Bununla birlikte bu görseller, bu ayın başında Evan Blass tarafından paylaşılan bilgi ve renderları doğruluyor. Evan Blass tarafından yayınlanan sızıntı, Oppo Find X3 Lite‘ın yeniden markalanmış bir Reno 5 5G olacağını gösteriyordu. Yeni sızıntı ile birlikte aradaki tek farkın arka tarafta yazan “RENO GLOW” yazısının bulunmaması olduğunu söyleyebiliriz.
Oppo Find X3 Lite, FHD+ çözünürlüklü 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir ekran ile gelecek. Telefon, Snapdragon 765G yonga setinden gücünü alacak. Cihazın arka tarafında 64 MP çözünürlüklü ana kamerası bulunacak. Bu ana kameraya 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP monokrom sensör ve 2 MP makro kamera eşlik edecek. X3 Lite, 32 MP çözünürlü selfie kameraya ve 65W hızlı şarj desteği bulunan 4.300 mAh bataryaya sahip olacak. Oppo, henüz bu akıllı telefonun lansman tarihini açıklamadı.
Forumdan Son Mesajlar
-
6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: Metin Murat, 6 saat önce
-
-
6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: Metin Murat, 20 saat önce
-
Pi Network mobil uygulaması nedir ve nasıl kripto para kazanılır?
Yazan: dnzsfk, 23 saat önce
-
COVİD-19 SALGININDA VE AŞILAMADA SON DURUM
Yazan: Mehmet Katı, 2 gün önce
Vivo X51 5G modelinin DxOMark puanı belli oldu
Android telefonlar, iPhonelardan iki kat hızlı değer kaybediyor!
Intel Alder Lake işlemcileri Eylül ayı gibi erken gelebilir
Razer Naga X, MMO oyuncuları için satışa çıktı!
Nokia 2021 ilk iki çeyreğinde birçok telefon çıkarmayı planlıyor
Cuma Raporu #138: GeForce NOW, Xiaomi ve Tecno fabrikaları, Twitter reklam yasağı ve dahası
120W şarj testi | Xiaomi Mi 10 Ultra kaç dakikada şarj oluyor?
MARKALARA SORUN: HUAWEI | Kaan Arlı
Yarıyıl Tatili için OPPO’dan Hediye Önerileri | OPPO A91 HEDİYELİ!
realme Watch S! Satış Fiyatı Belli Oldu.
Cuma Raporu #138: GeForce NOW, Xiaomi ve Tecno fabrikaları, Twitter reklam yasağı ve dahası
120W şarj testi | Xiaomi Mi 10 Ultra kaç dakikada şarj oluyor?
MARKALARA SORUN: HUAWEI | Kaan Arlı
Yarıyıl Tatili için OPPO’dan Hediye Önerileri | OPPO A91 HEDİYELİ!
realme Watch S! Satış Fiyatı Belli Oldu.
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.