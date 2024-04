Vivo bir süredir Vivo T3x isimli yeni akıllı telefonu üzerinde çalışıyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Vivo T3x pil özellikleri açıklandı. Detaylara bakalım.

Vivo T3x pil özellikleri resmi olarak açıklandı. Resmi Vivo T3x pil özelliklerine göre akıllı telefon 6000 mAh büyüklüğünde bir pile sahip olacak. Vivo T3x pil özelliklerinde şarj hızı tarafında ise akıllı telefonun şarj hızı şimdilik bilinmiyor.

The all-new #vivoT3X is the multitasking partner you need with a 6000mAH Turbo Battery that never gives up on you, especially when you're in the zone to #GetSetTurbo!

Know more https://t.co/SrcvfjQaY6 pic.twitter.com/WakBHJGLof

— vivo India (@Vivo_India) April 13, 2024