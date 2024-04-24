Dünya genelinde etkisi büyük olan sosyal medya platformları, ülkelerin yasal düzenlemeleriyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Son olarak Türkiye’de, dünyanın en popüler mikro blog platformu olan X, yasal zorunluluklara uyum sağlamaması gündemde.

Sosyal medya yasası kapsamında, platformlara belirli şartlar ve zorunluluklar getirilmişti. Ancak X, Türkiye’de bir temsilci bulundurma zorunluluğunu henüz yerine getirmedi. Bu durum, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından gündeme getirildi.

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Hatırlanacağı üzere Türkiye, X’e temsilci atamadığı için önce 10 milyon TL, ardından da 30 milyon TL idari para cezası uygulamıştı. Sonrasında ise reklam verme yasağı getirilmiş ve platforma temsilci ataması için 3 aylık bir süre tanınmıştı. Ancak bu süre dolmak üzere ve X hala Türkiye’de temsilci bulundurmadı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuyla ilgili açıklamasında, “Hala X Türkiye’ye temsilci atamadı.” diyerek, yaşanan durumu vurguladı ve bu konuda kanuni bir düzenleme gerekebileceğini belirtti. Görüşmelerin devam ettiğini ve halihazırda yürürlükte olan reklam yasağının ardından bant daraltma gibi cezaların gündeme gelebileceğini ifade etti.

Türkiye’deki sosyal medya düzenlemeleri ve X’in bu konudaki tutumu, hem ülkede hem de uluslararası arenada önemli bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Henüz platformun nasıl bir adım atacağı ve Türkiye’deki yasal düzenlemelere nasıl uyum sağlayacağı merakla bekleniyor.