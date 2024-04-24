Alman otomotiv devi Opel, bir süredir elektrikli otomobil pazarına yatırım yapıyordu. Bu bağlamda e-Corsa ve e-Astra gibi modellerini piyasaya süren Alman otomotiv devi, şimdi de elektrikli Opel Grandland modelini piyasaya sürdü. Detaylara bakalım.

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Otomobil C sınıfı SUV bir elektrikli otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Tasarım dili olarak Opel’in Opel Experimental yeni tasarım dili benimsenmiş. Ön tarafta ışıklı logo ve uzun gündüz ledleri arka tarafta ise şeffaf stoplar dikkat çekiyor.

Elektrikli Opel Grandland neler sunuyor?

Otomobil kaputun altında, elektrikli araçlar için özel olarak tasarlanmış yeni STLA Orta 400V mimarisi tarafından destekleniyor. Otomobilin tek motorlu versiyonu 210 HP güç üretebiliyor. Bu motora 73 kWh büyüklüğünde bir pil eşlik ediyor. Elektrikli Opel Grandland bu pil ile birlikte 524 km’lik bir menzil sunuyor.

Bu motorun haricinde bir de 228 HP güç üretebilen 98 kWh bataryası ile 700 km menzil sunabilen bir motor daha bulunuyor. Bunlar tek motorlu seçeneklerdi. Bir de çift motorlu bir seçenek bulunuyor. Bu motor ile birlikte elektrikli Opel Grandland, 321 HP güç sunuyor. Çift motorlu versiyonda ise 524 km menzil sunuluyor.

Otomobil yeni tanıtıldı. Elektrikli Grandland’ın dünya genelinde sonbaharda satışa çıkması bekleniyor. Fiyat bilgisi ise henüz bulunmuyor.