Vivo S9 ve S9e modelleri tanıtıldı

Çinli teknoloji üreticisi Vivo, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonları S9 ve S9e modellerini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonları, tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.

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Vivo düzlemiş olduğu etkinlikte merakla beklenen amiral gemisi modellerini piyasaya sürdü. Tasarımsal olarak Xiaomi’nin modellerine benzeyen bu telefonlar yumuşak hatlara sahip. Zarif ve ince telefonlara imza atan Vivo, 6.44 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan AMOLED ekranlarla bizleri karşılıyor. Ayrıca söz konusu iki model arasında teknik özellik olarak temel farklar; işlemci, ön kamera, RAM ve batarya kapasitesi olduğunu söyleyebiliriz.

Vivo S9 modelinin teknik özellikleri

Ekran: 6.44 inç büyüklüğünde AMOLED, FHD+ çözünürlük, 90 Hz tazeleme oranı

İşlemci: MediaTek Dimensity 1100 (6 nm)

RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR4X)

Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)

Ön Kamera: 44 MP + 8 MP

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

Batarya: 33 watt hızlı şarj destekli 4000 mAh

İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı OriginOS 1.0

Bağlantı: Çift 5G SA/NSA, çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, NFC, USB Type-C

Fiyat: 8GB/128GB- 460 dolar veya 12GB/256GB- 510 dolar

Vivo S9e modelinin teknik özellikleri

Ekran: 6.44 inç büyüklüğünde AMOLED, FHD+ çözünürlük, 90 Hz tazeleme oranı

İşlemci: MediaTek Dimensity 820

RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR4X)

Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)

Ön Kamera: 32 MP

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

Batarya: 33 watt hızlı şarj destekli 4100 mAh

İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı OriginOS 1.0

Bağlantı: Çift 5G SA/NSA, çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, NFC, USB Type-C

Fiyat: 12GB/128GB- 370 dolar veya 12GB/256GB- 415 dolar

Son olarak söz konusu akıllı telefonlar ilk olarak Çin pazarında satışa çıkacak. Vivo S9 modeli 12 Mart’ta, Vivo S9e modeli ise 27 Mart’ta. Ayrıca her iki cihazın da 3 farklı renk seçeneği mevcut.

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