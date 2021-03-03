Akıllı Telefonlar
Vivo S9 ve S9e modelleri tanıtıldı
Çinli teknoloji üreticisi Vivo, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonları S9 ve S9e modellerini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonları, tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.
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Vivo düzlemiş olduğu etkinlikte merakla beklenen amiral gemisi modellerini piyasaya sürdü. Tasarımsal olarak Xiaomi’nin modellerine benzeyen bu telefonlar yumuşak hatlara sahip. Zarif ve ince telefonlara imza atan Vivo, 6.44 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan AMOLED ekranlarla bizleri karşılıyor. Ayrıca söz konusu iki model arasında teknik özellik olarak temel farklar; işlemci, ön kamera, RAM ve batarya kapasitesi olduğunu söyleyebiliriz.
Vivo S9 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.44 inç büyüklüğünde AMOLED, FHD+ çözünürlük, 90 Hz tazeleme oranı
- İşlemci: MediaTek Dimensity 1100 (6 nm)
- RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR4X)
- Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)
- Ön Kamera: 44 MP + 8 MP
- Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP
- Batarya: 33 watt hızlı şarj destekli 4000 mAh
- İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı OriginOS 1.0
- Bağlantı: Çift 5G SA/NSA, çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, NFC, USB Type-C
- Fiyat: 8GB/128GB- 460 dolar veya 12GB/256GB- 510 dolar
Vivo S9e modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.44 inç büyüklüğünde AMOLED, FHD+ çözünürlük, 90 Hz tazeleme oranı
- İşlemci: MediaTek Dimensity 820
- RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR4X)
- Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)
- Ön Kamera: 32 MP
- Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP
- Batarya: 33 watt hızlı şarj destekli 4100 mAh
- İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı OriginOS 1.0
- Bağlantı: Çift 5G SA/NSA, çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, NFC, USB Type-C
- Fiyat: 12GB/128GB- 370 dolar veya 12GB/256GB- 415 dolar
Son olarak söz konusu akıllı telefonlar ilk olarak Çin pazarında satışa çıkacak. Vivo S9 modeli 12 Mart’ta, Vivo S9e modeli ise 27 Mart’ta. Ayrıca her iki cihazın da 3 farklı renk seçeneği mevcut.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Lite Snapdragon 765G ile piyasaya çıkacak!
Xiaomi Mi 11 Lite Google Play Console‘da ortaya çıktı. Merakla beklenen akıllı telefonun kullanacağı işlemci de böylelikle belli oldu.
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Akıllı telefon Snapdragon 765G ile geliyor!
Xiaomi akıllı telefon dünyasına yeni yarışmacılar kazandırma hedefinde. Ünlü teknoloji devi artan popülaritesini en iyi şekilde yönlendirmenin yollarını arıyor. Mi 11 serisi ile kaldığı yerden devam etmek isteyen akıllı telefon üreticisi artık geri sayıma geçti. Ayrıca serinin Lite modeli de Google Play Console‘u ziyaret etti. Platforma uğrayan akıllı telefonun kullanacağı işlemci ve RAM kapasitesi de böylelikle belli oldu.
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Ortaya çıkan listeye göre Xiaomi Mi 11 Lite, Snapdragon 765G işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte akıllı telefon 8 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Bu bilgilerin dışında yeni bir detay ortaya çıkmazken, daha önceki bilgilere göre akıllı telefon 4150 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Ayrıca akıllı telefon 33W hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkacak. Öte yandan akıllı telefonun 64/128 GB‘lık depolama alanı seçeneklerine sahip olacağı iddia ediliyor. Ancak 8 GB RAM seçeneğinin yanında 64 GB depolama alanı pek mantıklı bir kombinasyon olmuyor. Bakalım firma, yeni akıllı telefonu ile beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Apple, lightning bağlantı noktasını kaldırıyor!
Bugün ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre Apple, lightning bağlantı noktasını kaldıracak. Ancak yine de USB-C’ye geçiş yapmayacak. Apple‘ın bu konuyla ilgili aldığı yeni patent de günün erken saatlerinde ortaya çıktı. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından yayınlanan yeni patent, üç pinli MagSafe cihazının ana hatlarını gösteriyor. Ayrıca yuvarlak ve düz olmak üzere iki farklı pin tasarımı da patent fotoğraflarında yer alıyor.
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Apple, yeni aldığı patent ile neyi hedefliyor?
Patent görüntüleri, yeni bağlantı noktasının bir iPhone için geliştirildiğini gösteriyor. Görsellerde, şarj bağlantı noktasına sahip bir iPhone‘un altı gösterildiği için yeni nesil iPhonelarda bağlantı noktasının bulunmaya devam edeceğini görüyoruz. Bu bağlantı noktası, cihaza kolay takılması için mıknatıslara sahip olacak. Bunun, mevcut lightning girişine göre yeni patentin önemli bir avantajı olduğunu söyleyebiliriz. Yeni patent, manyetik MagSafe şarj cihazının iPhone’u şarj etmek için cihazın altına eklendiğini gösteriyor.
Tianfeng International analisti Ming-Chi Kuo, yeni nesil iPhonelarda USB-C konektörünün bulunmayacağını belirtiyor. Bununla birlikte, bütün Android üreticilerinin USB-C’ye geçtiği günlerden bu yana bu alanda bir adım atılmaması Kuo’nun tezini destekliyor. Apple‘ın USB-C’ye geçmeme sebebi, bu bağlantı noktasının su ve toza karşı dayanıklılığı azalttığını düşünmesi. Ayrıca şirketin MagSafe manyetik şarja geçme gibi bir planı da mevcut. Bu nedenle, önümüzdeki süreçte iPhone’larda USB-C veya lightning yerine manyetik şarj görme ihtimalimiz oldukça yüksek.
Akıllı Telefonlar
Mi Mix 4 Pro Max, Xiaomi’nin ilk katlanabilir telefonu olacak!
Display Search şirketinin kurucusu Ross Young, Xiaomi‘nin ilk katlanabilen akıllı telefonu hakkında önemli yeni bilgiler yayınladı. Ross Young‘a göre Xiaomi‘nin ilk katlanabilen akıllı telefonu, Mi Mix 4 Pro Max adıyla piyasaya çıkacak. Şirketin Mi Mix serisinde her zaman yeni teknolojileri denemesi göz önüne alındığında bu sızıntının doğru olma ihtimali yüksek.
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Mi Mix 4 Pro Max hakkında neler ortaya çıktı?
Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max, TCL’nin yan kuruluşu olan CSOT’un geliştirdiği ekranlar ile gelecek. Cihazın ekranı, tıpkı Huawei’nin Mate Xs‘i gibi dışa doğru katlanacak. Bununla birlikte, telefon katlandığında 6.38 inçlik bir ekran boyutuna sahip olacak. Daha önce, Xiaomi‘nin ilk katlanabilen telefonunun ekranının Samsung tarafından tedarik edileceği söylentisi dolaşıyordu. Analist, Samsung Display‘in gelecekte başka bir Xiaomi katlanabilen telefona ekran tedarik edeceğini doğruladı.
Xiaomi, ilk olarak 2019’un başında katlanabilen bir akıllı telefon prototipi gösterdi. Bu çalışan prototip, üzerinden iki yıl geçmesine rağmen piyasaya sürülmedi. Şimdi ise şirket, birden fazla katlanabilen telefon üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Mi Mix 4 Pro Max‘in teknik özellikleri hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Ancak tahminlere göre cihaz, Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacak. Ayrıca kamera tarafında da yeni yazılımsal değişikliklerin olması muhtemel. Mart ayı içerisinde, cihaz hakkında daha fazla bilginin ortaya çıkacağını tahmin ediyoruz.
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